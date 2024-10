On démarre avec l'imprimante 3D QIDI TECH X-Max 3.

Basée sur le firmware Klipper, elle peut imprimer jusqu'à 600 mm/s avec une accélération de 20 000 mm/s² et un débit d'extrusion de 35 mm³/s. Elle dispose d'une extrudeuse rapide et d'une structure CoreXY, ce qui lui permet d'être particulièrement efficace et silencieuse grâce aux moteurs pas à pas Trinamic TMC2209.

Son cadre en métal ultra-stable garantit une excellente résistance à la déformation et l'imprimante est également équipée d'un axe optique en acier linéaire de haute dureté réduisant les erreurs de surface de 60 %.

La X-Max 3 est livrée avec deux têtes d'impression interchangeables : une buse en alliage de cuivre pour une bonne conductivité thermique et une buse en acier trempé pour l'impression de matériaux abrasifs, toutes deux capables d'atteindre 350°C. Son système de refroidissement intégré assure une extrusion fluide et limite les risques d'obstruction.

La chambre d'impression, chauffée de manière indépendante jusqu'à 65°C, permet d'imprimer des thermoplastiques techniques comme le PET-CF et le PAHT-CF sans séparation des couches. Pré-assemblée avec un volume de construction de 325 x 325 x 315 mm, elle est dotée d'un ventilateur de circulation avec filtre à charbon actif pour garantir une qualité d'impression optimale.

Le nivellement automatique du lit se fait grâce au capteur BLTouch, assurant une première couche parfaite, tandis que la plaque magnétique flexible facilite le retrait des pièces. Le logiciel de découpe QIDI, compatible avec d'autres logiciels tiers, simplifie le processus d'impression.

L'imprimante 3D QIDI TECH X-Max 3 est disponible à 729 € grâce au code NNNFRQIDI sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE. Pour information, le site officiel de la marque indique un prix de base de 1 099 $ pour ce modèle, soit environ 1 015 €.

On continue avec le casque Bluetooth Soundcore by Anker Q30 - Noir.79,

Équipé de drivers de 40 mm et de diaphragmes en soie flexibles, il est capable de reproduire des basses profondes et des aigus cristallins, s'étendant jusqu'à 40 kHz pour une clarté optimale.

Immergez-vous dans votre musique grâce à la réduction de bruit active hybride, qui utilise un double microphone pour capter et filtrer jusqu'à 95 % des bruits ambiants à basse fréquence.

Ajustez la réduction de bruit selon vos besoins grâce à trois modes : le mode transport (moteurs d'avion), le mode extérieur (vent, sons ambiants) et le mode intérieur (voix).

Il offre jusqu'à 40 heures d'écoute en mode de réduction de bruit. En mode standard, l'autonomie peut atteindre 60 heures, et une charge rapide de 5 minutes vous permet de profiter de 4 heures de musique.

Retrouvez le casque sans fil Soundcore by Anker Q30 en noir à 55,99 € au lieu de 79,99 € (prix officiel), soit une remise de 30 % sur Amazon.



Et voici pour finir l'enceinte Bluetooth Soundcore Motion+.

Elle offre un son de qualité Hi-Res, accompagné du codec Qualcomm aptX, garantissant une connexion Bluetooth fluide sans perte de qualité.

Avec ses deux tweeters à ultra haute fréquence, ses woofers en néodyme et ses radiateurs passifs, l'enceinte délivre 30 W de son riche qui remplit chaque recoin de la pièce. De plus, la technologie exclusive BassUp de Soundcore améliore en temps réel les basses fréquences.

La Motion+ offre une plage de fréquences ultra-large, allant de 50 Hz à 40 kHz, couplée à un DSP avancé pour garantir une reproduction fidèle de tous les détails de vos musiques.

Son boîtier entièrement étanche protège contre les liquides, et les ports USB-C et AUX sont couverts par un capuchon hermétique.

Grâce à sa batterie intégrée de 6 700 mAh, l'enceinte assure une autonomie continue de 12 heures.

L'enceinte Bluetooth Soundcore Motion+ est en promotion sur Amazon au prix de 63,99 € grâce au code FRSOUNDCORE au lieu de 99,99 € (prix officiel).



