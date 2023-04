Les imprimantes en promo ! Ces appareils nous permettent d'imprimer des pages de différentes manières. Il en existe de deux types, laser ou encre. Les imprimantes à toner (laser) sont plus rapides que celles à cartouches (encre). Elles utilisent deux technologies distinctes qui ont chacune leur spécificité, avec avantages et inconvénients. Notons qu'une cartouche d'encre peut sécher si elle n'est pas utilisée, tandis qu'un toner sera toujours opérationnel.

Commençons par l'imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710e. Cette imprimante multifonction, qui peut numériser, scanner et photocopier, fonctionne avec la technologie du jet d'encre. Elle est capable d'imprimer en couleur ou bien en monochrome (noir et blanc). Elle dispose de deux cartouches, une couleur et une noir et blanc. Sa capacité d'impression est de 6 pages par minute en monochrome et 3 ppm en couleur en format A4 (maximum).

Cette imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710e est vendue 59,99 € au lieu de 90,09 € soit 30% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite, dès le lendemain à votre domicile.

D'autres imprimantes sont en promotions à savoir :

