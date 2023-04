Aujourd'hui, Amazon nous régale en proposant une grande quantité de produits en réduction dans de multiples rayons. Le leader du e-commerce européen ne cesse de nous surprendre.

Commençons par la tablette tactile Xiaomi Redmi Pad. Cet appareil est doté d'un écran de 10,61" 90 Hz à une définition 2K. Son processeur MediaTeK G99 vous assure une navigation confortable sans lag. Ses 4 Go de mémoire vive (RAM) et ses 128 Go de mémoire de stockage vous permettent de stocker une grande quantité de fichiers. Cette tablette tourne sous Android 12, lui permettant de bénéficier des toutes dernières applications de l'OS.

Cette tablette tactile Xiaomi Redmi Pad est vendue 219,53 € au lieu de 199,90 € soit 27% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain, pour les clients Prime.

D'autres tablettes tactiles sont également en promo à savoir :





Et de nombreux produits affichent une remise comme :

Aspirateur robot

Smartphone

Objets connectés

Toutes ces offres, et bien d'autres sont disponible sur le site d'Amazon.





Et n'oubliez pas de consulter notre Top 3 avec un aspirateur robot, un PC portable et un casque audio Logitech en promotion ainsi que notre bon plan sur l'imprimante 3D X-Plus3 à -350 € pour son lancement.