Si vous souhaitez imprimer des pages afin de garder des preuves physiques de vos facture ou contrats, vous devrez forcément les imprimer. Pour ce faire, vous n'aurez que le choix d'acheter une imprimante papier.

Nous vous avons sélectionné des imprimantes de deux types, encre et laser. Certaines d'entre elles sont dites "multifonction" et intègrent un scanner, qui vous donne la possibilité de numériser vos formats papier.

Commençons avec l'imprimante multifonction Epson XP-2200. Cet outil d'impression 3 en 1 compact est connectable en Wi-Fi et Wi-Fi direct (depuis un smartphone par exemple). Elle contient 4 cartouches de couleur séparées et imprime à une cadence maximale de 8 pages par minute en monochrome et 4 pages par minute en couleur.

Cette imprimante multifonction Epson XP-2200 est soldée à 59,99 € au lieu de 69,99 € soit 14% de remise chez Darty.





D'autres imprimantes affichent des réductions de prix comme :

Imprimante jet d'encre

Imprimante laser







