Microsoft annonce la correction du bug qui avait provoqué des impressions de texte et de données aléatoires par certaines imprimantes USB. Le problème faisait suite à des mises à jour KB5050081 (Windows 11) et KB5050092 (Windows 10). Il avait épargné la version 24H2 de Windows 11.

Dans l'attente d'un correctif, Microsoft avait mis en place une solution temporaire s'appuyant sur la fonctionnalité Known Issue Rollback (KIR). Le correctif en bonne et due forme est désormais disponible.

Le bug est corrigé avec les mises à jour KB5053657 (Windows 11) et KB5053643 (Windows 10). Il s'agit de mises à jour en preview qui sont facultatives. Le correctif sera plus amplement déployé lors de l'Update Tuesday (ou Patch Tuesday) du mois d'avril.

-----

Actualité publiée le 13 mars 2025

Des imprimantes qui se mettent à imprimer du texte et des données aléatoires, dont des commandes réseau et des caractères inhabituels. Avec Windows, cet étrange phénomène est confirmé par Microsoft et touche principalement des imprimantes USB.

Le protocole IPP en cause

Les imprimantes sont en « double mode » avec une prise en charge de l'impression USB classique et de l'IPP (Internet Printing Protocol) sur USB.

Le dysfonctionnement apparaît lorsque le spooler d'impression de Windows envoie des messages IPP aux imprimantes concernées. Mal interprétés, les messages déclenchent l'impression de texte non sollicité.

Les pages imprimées débutent souvent par l'en-tête « POST /ipp/print HTTP/1.1 », suivi d'autres informations en rapport avec le protocole IPP. D'après Microsoft, le bug se produit le plus souvent lors de la mise sous tension de l'imprimante ou après sa reconnexion à l'ordinateur.

Suite à une mise à jour facultative

Les versions de Windows touchées sont Windows 11 23H2 et Windows 11 22H2, ainsi que l'ultime version 22H2 de Windows 10. À noter que la version 24H2 de Windows 11 n'est par contre pas affectée par ce problème.

Le bug est lié à une mise à jour KB5050081 (Windows 11) ou KB5050092 (Windows 10) qui a été rendue disponible fin janvier dernier en preview. Elle était donc facultative. Si des signalements d'utilisateurs remontent à février, l'officialisation du bug par Microsoft a lieu cette semaine.

Known Issue Rollback à la rescousse

En attendant un correctif définitif, Microsoft a mis en place une solution temporaire grâce à la fonctionnalité Known Issue Rollback (KIR). Elle permet d'annuler les effets d'une mise à jour problématique, sans la désinstaller complètement. Des entrées dans la base de registre de Windows désactivent ainsi des modifications préalablement apportées.

Pour les appareils non gérés, la mesure d'atténuation est automatiquement déployée. Pour les appareils gérés en entreprise, les administrateurs doivent déployer et configurer une stratégie de groupe dédiée. Les fichiers de stratégie de groupe spécifiques aux versions de Windows concernées sont disponibles via le site de Microsoft.

« Nous travaillons sur une résolution finale qui fera partie d'une future mise à jour de Windows », indique Microsoft.