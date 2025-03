Avec la version 24H2 de Windows 11, c'est un problème qui avait été confirmé par Microsoft fin février. Il touchait des utilisateurs d'AutoCAD 2022 (Autodesk) qui se retrouvaient dans l'impossibilité de lancer cette application.

Pour éviter cette déconvenue, Microsoft avait mis en place un blocage de compatibilité (identifié en tant que 56211213), empêchant ainsi la mise à jour vers Windows 11 24H2 sur les appareils concernés. Un blocage qui est désormais levé.

La solution apportée par Autodesk

Autodesk a réagi en publiant la mise à jour AutoCAD 2022.1.4 (S182.0.0) ou une version ultérieure qui apporte donc un correctif depuis le 7 mars.

Les utilisateurs peuvent vérifier la version installée via la boîte de dialogue « À propos » d'AutoCAD. Une fois la mise à jour appliquée, il sera possible d'installer Windows 11 24H2 via Windows Update.

Microsoft prévient qu'après l'installation de la mise à jour d'AutoCAD 2022, il peut s'écouler jusqu'à 48 heures pour l'apparition de la version 24H2 de Windows 11. « Le redémarrage de votre appareil peut accélérer le processus. »

Des bugs bloquants demeurent

Le cas problématique d'AutoCAD avec Windows 11 24H2 était très ciblé. Hormis la version 2022 de la solution d'Autodesk, le bug devenu bloquant ne touchait pas les autres versions d'AutoCAD. Les versions 2023, 2024 et 2025 d'AutoCAD n'ont pas été affectées.

Parmi les bugs bloquants qui restent à résoudre, un problème en rapport avec l'utilisation d'une webcam intégrée et l'activation de fonctionnalités de détection des objets ou des visages, les applications Safe Exam Browser et Easy Anti-Cheat, le jeu Asphalt 8 (Airborne).