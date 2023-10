Pour ses 25 ans, Cdiscount nous gâte et propose tous les jours de nouvelles promotions sur de multiples produits jusqu'au 31 octobre. Aujourd'hui, nous vous avons fait une petite sélection d'imprimantes 3D à prix réduit.

Commençons par l'imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2. Elle offre une vitesse d'impression de 150 mm/s, un écran tactile TFT couleur haute définition pour un contrôle aisé et un nivellement automatique du lit. Ce dernier dispose d'une bonne conductivité thermique et permet un chauffage rapide (jusqu’à 110°C en 2 minutes).

Elle possède une carte mère Artillery Ruby 32 bits qui garantit une grande stabilité et un calcul rapide, ainsi qu'un moteur silencieux.

La nouvelle extrudeuse Titan, équipée d’une buse volcan, est plus rapide et précise. Pour encore plus de netteté, elle dispose d'un double axe Z stable et d'un coupleur breveté pour absorber les chocs et les vibrations.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 est en ce moment au prix de 289,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 58% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.



D'autres imprimantes 3D sont en ce moment en réduction, à savoir :

