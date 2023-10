Commençons par l'ordinateur portable Acer Aspire 3 A315. Il possède un écran Full HD IPS de 15,6 pouces (1920 x 1080) à bords fins, un processeur puissant Intel Core i7-1165G7, 12 Go de RAM DDR4, un SSD 512 Go, et un GPU intégré Intel Iris Xe Graphics. L'antenne Wi-Fi 6 assure également un signal plus stable et plus performant.

L'expérience visuelle est encore plus confortable grâce à la technologie Color Intelligence qui augmente les contrastes et le BlueLightShield qui diminue la lumière bleue.

L'ordinateur est fin et léger (1,7 kg), et vous fait profiter jusqu'à 9 heures d'autonomie. Vous pouvez donc travailler toute la journée sans problème.

Niveau connectivité, il offre entre autres des ports USB 2.0, USB 3.2, et HDMI 2.0.

L'ordinateur portable Acer Aspire 3 A315 est en ce moment en vente flash à 579,99 € au lieu de 798,99 €, soit une remise de 27% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Passons maintenant à la tablette Lenovo Yoga Pad Pro. Elle possède un grand écran 2K de 13 pouces vous offrant de belles images avec une résolution de 2160 × 1350, 8 Go de RAM et 256 Go de ROM. Pour protéger vos yeux, la lumière bleue est faible et il n'y a pas de lumière stroboscopique.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 87O à 8 cœurs peut atteindre 3,2 GHz, vous permettant de multiplier les tâches et jouer de manière fluide.

Sa batterie lithium haute capacité de 10200 mAh permet une autonomie jusqu'à 12,7 heures en mode tablette, et les 4 haut-parleurs haute puissance JBL avec son Dolby Atmos vous font bénéficier d'un audio saisissant.

La tablette Lenovo Yoga Pad Pro est en ce moment à 379 € au lieu de 449 €, soit une remise de 15% sur Cdiscount. Les membres Cdiscount à Volonté bénéficient de -20% avec le code MP20CD. La livraison est gratuite.

Enfin, enchaînons avec l'aspirateur robot laveur Dreame W10 Pro. Il est muni de 2 chiffons rotatifs et avec son aspiration puissante de 4000 Pa et ses 55 W, il est capable de nettoyer aussi bien les salissures sèches que humides.

Il offre un bac à poussière intégré de 450 ml ainsi que deux réservoirs d'eau séparés, un de 4,5 L pour l’eau propre et un de 4 L pour l’eau sale.

L'aspirateur est autonettoyant : lorsque les serpillières sont sales, il retourne automatiquement à la base de chargement et les lave. Un système de séchage à l’air chaud empêche les bactéries de se développer sur les chiffons stérilisés.

L'aspirateur dessine une cartographie précise de votre maison, et avec l'application, vous pouvez mettre en place un plan de nettoyage personnalisé. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant. Grâce à une nouvelle caméra 3D, il peut détecter et surmonter des obstacles jusqu'à 1,8 cm et changer de mode de nettoyage si besoin est.

Sa batterie de 6400 mAh vous fait bénéficier d'une autonomie de 170 minutes et peut nettoyer jusqu’à 300 m² en une seule charge.

L'aspirateur robot laveur Dreame W10 Pro est en ce moment au prix de 599,99 € au lieu de 1059 €, soit une remise de 43% sur Cdiscount. -10% en plus avec le code PROMO10M sont disponibles pour les membres Cdiscount à Volonté. La livraison est gratuite.





