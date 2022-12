Dans le cadre d'une directive européenne sur le chargeur universel, le port USB-C deviendra obligatoire d'ici la fin de l'année 2024 pour toute une gamme d'appareils vendus en Europe. Cela comprend les smartphones, tablettes, liseuses, consoles de jeu, appareils photo numériques, casques, écouteurs, souris, claviers…

Ce changement aura essentiellement des implications pour Apple avec son iPhone et le fameux port Lighthning. Pour les ordinateurs portables, ils devront se mettre au diapason un peu plus tard, avec une échéance au printemps 2026 et donc obligatoirement un port USB-C pour leur charge.

Le deuxième marché mondial du smartphone s'y met

La nouvelle réglementation de l'Union européenne inspire l'Inde qui va aussi rendre obligatoire un port USB-C pour les smartphones. En l'occurrence, avec une échéance pour le mois de mars 2025.

C'est loin d'être anodin dans la mesure où l'Inde est pour rappel le deuxième marché mondial pour les smartphones. L'Inde avait en effet dépassé les États-Unis sur ce podium mondial.

" Il existe un large consensus entre l'industrie et le gouvernement sur le fait que l'utilisation de ports de charge USB Type-C peut être rendue obligatoire six mois après la mise en place par l'Union européenne de normes pour les ports de charge USB en 2024, parce que les fabricants disposent d'une chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée ", a déclaré Rohit Kumar Singh.

Un chargeur universel pour les smartwatches

Secrétaire du ministère de la Consommation de l'Inde, Rohit Kumar Singh ajoute en outre que son gouvernement va également proposer un chargeur universel pour les wearables, en plus des smartphones.

Peu de détails pour le moment, mais cela visera les montres connectées, bracelets connectés et autres trackers. Ils avaient été laissés de côté par l'Europe pour un chargeur universel, en raison de considérations techniques en lien avec la taille de tels produits.