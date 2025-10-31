L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO ; Indian Space Research Organisation) a confirmé ses plans pour une mission d'envergure. Le 2 novembre prochain, à 17h26 heure locale (11h43 GMT), le lanceur lourd indien LVM3 décollera pour son cinquième vol opérationnel (LVM3-M5).

L'objectif sera de mettre en orbite le satellite de télécommunications CMS-03. Ce lancement n'est pas anodin. Avec une masse 4 410 kg, le CMS-03 est le satellite de le plus lourd jamais lancé par l'Inde depuis son propre sol.

Les caractéristiques du lanceur LVM3

Le LVM3 (Launch Vehicle Mark 3) est le fer de lance des lanceurs lourds de l'ISRO. Haut de 43,5 mètres et pesant 642 tonnes au décollage, il affiche un historique de sept missions réussies consécutives.

La mission LVM3-M5 utilise une configuration éprouvée à trois étages et est une version améliorée de la fusée qui avait envoyé la mission Chandrayaan-3 près du pôle sud lunaire en 2024.

Le lanceur complet, déjà intégré avec le satellite, a été déplacé en fin de semaine dernière sur le pas de tir de Sriharikota du centre spatial Satish-Dhawan.

La mission du satellite CMS-03

Le CMS-03 est un satellite de télécommunications multibande. Sa fonction principale est de fournir des services sur une vaste région océanique, y compris le territoire indien.

Pour atteindre l'orbite opérationnelle, le LVM3 doit d'abord l'amener en orbite de transfert géosynchrone. La séquence de vol prévoit une séparation du satellite environ 16 minutes après le décollage, à une altitude de 180 km.

Un Indien sur la Lune à l'horizon 2040

Ce lancement s'inscrit dans un contexte de montée en puissance du programme spatial indien. L'Inde, qui a rejoint le cercle fermé des nations ayant réussi un atterrissage contrôlé sur la Lune, ne cache pas ses ambitions.

Le Premier ministre Narendra Modi a fixé des objectifs clairs, dont l'envoi d'un astronaute indien sur la Lune d'ici 2040. Le premier vol spatial habité de l'Inde est attendu dès 2027.

N.B. : Source images : ISRO.