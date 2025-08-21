Les regards étaient tournés vers le DLC lors de l'Opening Night Live de la Gamescom, et à juste titre. Ce contenu additionnel, baptisé L'Ordre des Géants, se profile comme une descente dans les entrailles de Rome. Les joueurs sont invités à percer les secrets de l'Ordre des Nephilims, une secte présente dans l'histoire principale.

Exploration de nouveaux environnements, énigmes inédites et combats contre des cultistes, tout semble réuni pour prolonger l'aventure. Le rendez-vous est déjà pris pour le 4 septembre prochain, une sortie qui précède de plusieurs mois l'arrivée du jeu de base sur la console de Nintendo.

Le DLC L'Ordre des Géants est-il déjà disponible ?

Non, ce n'est pas encore le cas. Si la nouvelle bande-annonce a mis l'eau à la bouche de nombreux archéologues virtuels, il faudra patienter un peu. Le DLC narratif L'Ordre des Géants sortira le 4 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour les abonnés au Game Pass, l’édition Premium et sa mise à niveau vous donneront accès à ce contenu sans frais additionnels.

L'aventure prend place au beau milieu des rues anciennes et des profondeurs de Rome, une exploration qui promet son lot de mystères et de découvertes pour le célèbre aventurier au fouet.

Pourquoi le jeu sort-il sur Switch 2 ?

C’est l'annonce qui a fait le plus de bruit. Indiana Jones et le Cercle Ancien deviendra le premier jeu de Microsoft à être porté sur la future console de Nintendo, avec une sortie prévue pour 2026. Cette stratégie confirme un changement majeur dans l'approche de Microsoft en matière de distribution de ses licences.

La stratégie de Microsoft se confirme : rendre ses jeux accessibles à un public plus large, au-delà de l’écosystème Xbox et PC. Pour les fans d'aventures sur console portable, c'est une excellente nouvelle, car cela ouvre la porte à d'autres titres à l'avenir.

Le DLC sera-t-il également disponible sur Switch 2 ?

Les annonces se sont concentrées sur le jeu de base. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur une éventuelle sortie du DLC L'Ordre des Géants sur la Nintendo Switch 2 en 2026. On peut néanmoins supposer que si le jeu principal y trouve son public, il serait logique que l'extension soit également proposée par la suite.

Il faudra attendre de nouvelles communications de Bethesda ou de Microsoft pour en avoir le cœur net.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le synopsis du DLC L'Ordre des Géants ?

Le DLC plonge Indiana Jones dans les sombres secrets de la Rome antique. Le célèbre archéologue doit y affronter des adeptes du culte de Mithra pour élucider l'histoire des Nephilims, les géants découverts dans la quête principale.

Le jeu Indiana Jones est-il déjà sorti sur Xbox Game Pass ?

Oui, le jeu de base, Indiana Jones et le Cercle Ancien, a été inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass dès son lancement, offrant aux abonnés un accès immédiat pour explorer l'aventure. Le DLC sera également disponible pour les joueurs ayant l'édition Premium ou la mise à niveau associée au Game Pass.

Le jeu sortira-t-il sur la première Nintendo Switch ?

Non, l'annonce de l'arrivée du jeu sur console de Nintendo concerne exclusivement la future version de la console, la Nintendo Switch 2. La technologie et les performances du jeu ne permettent pas un portage sur le modèle existant.