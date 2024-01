Si l'on sait faire rouler des rovers sur le poussiéreux sol martien, était-il possible de conquérir les cieux ténus de la planète rouge ? L'hélicoptère Ingenuity devait tenter l'expérience le temps de quelques vols avec son design particulier à double rotor pour s'accommoder de la fine atmosphère martienne.

Le résultat a été bien au-delà des attentes de la NASA puisque, un peu plus de deux ans après son déploiement en 2021, l'hélicoptère autonome a réalisé fin décembre 2023 son 70ème décollage, complétant un parcours de 17 kilomètres depuis ses débuts.

Le démonstrateur intégré à la mission Mars 2020 a plus que rempli sa tâche et sert même désormais d'éclaireur pour le rover Perseverance, permettant d'avoir une vue de son environnement afin de faciliter la planification de ses déplacements en évitant les plus gros écueils.

Ingenuity, le démonstrateur efficace

Les données de vol accumulées avec Ingenuity vont directement servir au développement de deux nouveaux hélicoptères autonomes qui seront intégrés à la prochaine grosse mission martienne de la NASA et de l'ESA : Mars Sample Return.

Cette initiative consistera à ramener sur Terre des échantillons du sol martien afin de pouvoir l'analyser sous toutes les coutures et tenter de répondre à la question de l'existence d'une vie passée sur Mars, dans des temps où de l'eau liquide affleurait encore à sa surface.

Le projet initial pour Mars Sample Return

Les deux hélicoptères auront la charge de récupérer les capsules d'échantillons produites par Perseverance pour les rassembler dans un véhicule ascentionnel qui regagnera ensuite l'orbite martienne avant d'entamer le voyage de retour vers la Terre.

Pour les échantillons, deux hélicoptères valent mieux qu'un rover

Les informations collectées grâce à Ingenuity vont permettre d'affiner le design des engins volants afin d'améliorer les aspects aérodynamiques et de résistance au froid nocturne martien.

La mission Mars Sample Return fait l'objet de diverses évaluations techniques mais aussi budgétaires qui suggèrent déjà qu'elle ne sera pas prête pour la fenêtre prévue en 2027 / 2028.

Teddy Tzanetos, responsable du programme Ingenuity au JPL (Jet Propulsion Laboratory) se dit toutefois ravi de participer à la conception d'une deuxième génération d'hélicoptère destiné à évoluer en environnement extraterrestre, alors qu'il pensait qu'elle ne serait envisagée avant plusieurs années ou décennies.

A l'origine, le projet prévoyait qu'un rover récupérerait les échantillons laissés par Perseverance. Le succès et la robustesse d'Ingenuity ont conduit à repenser ce volet pour lui préférer l'utilisation d'hélicoptères autonomes qui pourront s'affranchir des difficultés du terrain pour assurer la collecte.