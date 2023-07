Le drone hélicoptère Ingenuity est le premier engin volant capable d'évoluer dans l'atmosphère d'une planète autre que la Terre et son déploiement sur Mars a permis de confirmer tout l'intérêt de ce type d'appareil capable de s'affranchir des obstacles insurmontables pour un rover à roues et de montrer le terrain avant que son compagnon de route terrestre ne s'y aventure.

Ingenuity a déjà réalisé des dizaines de vols et s'est offert un temps de fonctionnement bien au-delà de ce qui était prévu mais la belle série s'est interrompue le 26 avril 2023 quand le robot n'a plus donné signe de vie au terme de son 52ème vol à proximité du cratère Jezero où évolue aussi le rover Perseverance.

Perte de contact

Cette portion de terrain est particulièrement compliquée pour les communications, avec notamment une colline séparant les deux robots. Ingenuity et Perseverance ont perdu la liaison qui les reliait et ce n'est que le 28 juin que le contact a pu être rétabli, a indiqué le Jet Propulsion Laboratory (JPL), quand Perseverance a atteint le sommet de la fameuse colline.

Le rover sert en effet de relais de communication avec l'hélicoptère pour les équipes d'ingénieurs qui en ont la charge et la perte de contact avec Perseverance signifie qu'il n'est plus possible de donner des instructions à l'engin volant.

L'hélicoptère martien Ingenuity était chargé de réaliser des prises de vues de la surface et il arrive que le vol se fasse largement en amont du parcours de Perseverance, occasionnant une sortie du périmètre de communication.

Les prochains vols déjà en préparation

Malgré ses soixante-trois jours de silence, Ingenuity semble tout à fait opérationnel, d'après les relevés reçus par l'équipe du JPL, ce qui permet dès à présent d'envisager un 53ème vol dans les prochaines semaines.

Il permettra de rejoindre une zone d'atterrissage plus propice à l'ouest de sa position avant un vol supplémentaire l'approchant d'une formation rocheuse qui sera bientôt un nouveau terrain d'exploration pour Perseverance.