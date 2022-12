Le drone Ingenuity, un hélicoptère spécialement développé pour voler dans le peu d'atmosphère de la planète Mars s'apprête à relever son plus grand défi en s'élançant dans un nouveau vol qui devrait permettre de survoler les collines situées aux environs du rover de la NASA Perseverance.

Ingenuity face à son plus grand défi

Le duo de robot se situe actuellement au coeur du cratère Jezero, mais leur prochain objectif est d'entamer une ascension pour échapper à ce dernier. "Jusqu'à présent, Ingenuity a toujours évolué dans des situations qui lui laissaient penser que Mars était complètement plate, comme un pancake" indique le pilote en chef Håvard Grip. "Ce n'est que maintenant avec de nouvelles mises à jour logicielles que l'on a été capable d'apprendre à Ingenuity que non, en fait, Mars n'est pas plate, il y a des collines."

Ingenuity a déjà réalisé 35 vols avec succès, allant au-delà des attentes initiales du projet. L'hélicoptère devait permettre de valider un système déplacement aérien dans l'atmosphère très peu dense de Mars. Son objectif était de réaliser une courte démonstration d'un vol sur la planète rouge, finalement il s'est transformé en un outil supplémentaire d'observation du sol martien.

Le robot assure ainsi un soutien à Perserverance, permettant d'observer les obstacles alentour pour anticiper des déplacements plus efficaces et moins risqués. Il permet également de mieux sélectionner certaines zones à étudier.

Les deux sondes vont devoir progresser et gravir une pente de plus de 40m qui constitue l'anneau du cratère de Jezo. Le nouveau logiciel d'Ingenuity devrait lui permettre de corriger son altitude à mesure que le sol s'élève devant lui. Il devrait également lui permettre de mieux anticiper ses zones d'atterrissage pour éviter les plus petits rochers présents au sol souvent mal détectés via l'imagerie satellite fournie par Mars Orbiter.