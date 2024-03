Arrivé sur Mars avec le rover Perseverance en avril 2021, Ingenuity est devenu le premier engin motorisé à voler sur une autre planète. Le petit hélicoptère martien d'une masse de 1,8 kg a connu une durée de vie bien plus longue que prévu et a effectué un total de 72 vols.

La mission de cet engin expérimental a pris fin le 18 janvier dernier, suite à l'endommagement de ses pales lors de son atterrissage. Il réside ainsi sur un site baptisé Valinor Hills et présentant un champ de dunes.

Un terrain peu propice à la navigation d'Ingenuity

La Nasa a expliqué que pour ses vols, Ingenuity s'appuyait sur sa caméra de navigation (images en noir et blanc) et le mouvement relatif des éléments de surface sous lui. " Plus le terrain est dépourvu de caractéristiques, plus il est difficile pour Ingenuity de naviguer avec succès. "

Pour le 72e vol, une hypothèse est que le terrain peu accidenté a finalement joué un mauvais tour à la navigation d'Ingenuity. Des pales ont pu s'abîmer sur des pentes sablonneuses du site d'atterrissage en heurtant le sol.

Afin d'obtenir une portance, les pales de rotor en fibre de carbone d'Ingenuity sont grandes et tournent très vite. La densité de l'air martien représente seulement 1 % de la densité de l'air sur Terre. Une image prise par Ingenuity avait montré l'ombre d'une pale amputée de 25 % à son extrémité. Les dégâts pour les pales sont bien plus importants encore.

Une pale complète en moins

À une distance d'environ 450 mètres d'Ingenuity, la caméra RMI (Remote Micro-Imager) de l'instrument SuperCam de Perseverance a pris une photo du petit hélicoptère à Valinor Hills le 25 février.

Traitée et améliorée par l'étudiant en design Simeon Schmauß, la photo (ci-dessous) indique qu'il manque une pale à Ingenuity et que deux autres sont endommagées.

D'autres images ont été assemblées par Simeon Schmauß pour former une mosaïque. Elles révèlent que la pale manquante se trouve à une quinzaine de mètres d'Ingenuity.

N.B. : Source images : NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP/Simeon Schmauß.