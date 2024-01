Arrivé sur Mars en avril 2021 en tant que passager du rover Perseverance, Ingenuity est devenu le premier engin motorisé à voler sur une autre planète. Le petit hélicoptère d'une masse de moins de 2 kg s'est ainsi joué de la fine atmosphère de la planète rouge.

Le vol d'Ingenuity sur Mars est un véritable exploit. La densité de l'air martien représente seulement 1 % de la densité de l'air sur notre planète bleue. Il est alors très difficile d'obtenir la portance nécessaire pour voler. Un décollage depuis la surface de Mars est comparable à un vol sur Terre à une altitude d'environ 30 km.

Cette démonstration technologique avait une durée de vie de 30 jours et seulement cinq vols étaient initialement prévus. Cela aura été bien plus au final, avec un total de 72 vols au compteur. Le 72e vol a été fatal pour Ingenuity.

Une pale endommagée

À l'issue du 72e vol, la Nasa avait été en mesure de rétablir les communications perdues entre Ingenuity et le rover Perseverance servant de relais et pour lequel il a officié en tant qu'éclaireur. Toutefois, il s'avère que la descente a endommagé l'appareil qui paraissait increvable.

Une image prise par Ingenuity montre qu'au moins une de ses pales a subi des dégâts et a été amputée de 25 % à son extrémité. Les dégâts sont visibles sur l'ombre de la pale.

Une hypothèse est que la pale a heurté la surface de Mars lors de la descente. Les pales du rotor de cet hélicoptère martien sont particulièrement grandes et tournent beaucoup plus vite que ce qui serait nécessaire sur Terre.

Les adieux à Ingenuity

" Le voyage historique d'Ingenuity, le premier aéronef sur une autre planète, a pris fin ", déclare Bill Nelson. " Grâce à des missions comme Ingenuity, la Nasa ouvre la voie à de futurs vols dans notre système solaire et à une exploration humaine plus intelligente et plus sûre vers Mars et au-delà ", ajoute d'administrateur de la Nasa.

Sur Mars, Ingenuity a affronté les nuits les plus froides et aura parcouru un total de près de 17 kilomètres, en atteignant jusqu'à 24 mètres d'altitude lors de courts vols. Sa durée record pour un vol est d'un peu moins de 3 minutes, pour un total de plus de 2 heures de temps de vol.