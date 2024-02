Premier engin motorisé à voler sur une autre planète, le petit hélicoptère Ingenuity avait une durée de vie prévue de 30 jours sur Mars et pour seulement cinq vols. Arrivé sur la planète rouge avec le rover Perseverance en avril 2021, Ingenuity a accompli bien plus avant un 72e vol qui lui a été fatal le mois dernier.

Ayant ses pales endommagées, Ingenuity restera cloué sur le sol martien. Un peu plus de deux semaines après l'incident, il a été repéré dans des images provenant de Perseverance, sur des dunes de la vallée Neretva où il va désormais reposer.

L'imagerie de la Nasa a été traitée et améliorée par l'étudiant en design Simeon Schmauß. " Ce panorama a été assemblé à partir de six images prises par l'instrument Mastcam-Z. […] Les images ont été agrandies 2 fois et les couleurs ont été traitées pour correspondre approximativement à ce que l'œil humain verrait. "

Les images ont été acquises par la Mastcam-Z du rover à une distance d'environ 450 mètres. La Nasa propose une mosaïque sur laquelle les différences de couleur ont été accentuées, dans le but de montrer plus de détails.

Un terrain trop peu accidenté...

La Nasa explique que pour ses vols, Ingenuity s'appuie sur sa caméra de navigation (avec des images en noir et blanc) et le mouvement relatif des éléments de surface sous lui. " Plus le terrain est dépourvu de caractéristiques, plus il est difficile pour Ingenuity de naviguer avec succès. "

Pour son 72e vol ponctué par un atterrissage anormal, l'hypothèse est que le terrain relativement peu accidenté a joué en sa défaveur. Au final, les pales ont pu s'abîmer sur des pentes sablonneuses du site d'atterrissage en heurtant le sol.

Les pales du rotor du petit hélicoptère martien sont particulièrement grandes et tournent beaucoup plus vite que ce qui serait nécessaire sur Terre. Obtenir une portance est difficile, dans la mesure où la densité de l'air martien représente seulement 1 % de la densité de l'air sur Terre.

N.B. : Source images : NASA/JPL-Caltech.