Meta annonce l'introduction de nouveaux paramètres de messagerie plus stricts pour les mineurs sur Instagram et Facebook (Messenger). Ils s'appliquent à la fois aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs existants.

Par défaut, les mineurs sur Instagram ne pourront pas recevoir de messages (DM) de personnes qu'ils ne suivent pas ou avec lesquelles ils ne sont pas déjà connectés sur le réseau social. Une même mesure concerne Messenger, avec une restriction à des messages d'amis Facebook et de personnes ayant leur numéro de téléphone.

Les utilisateurs mineurs recevront une notification qui les informera des ajustements opérés au niveau de leurs paramètres de messagerie. Meta met en avant une protection contre les contacts indésirables. Cela touche également l'ajout à des groupes de discussion.

Pour plus tard cette année

Meta indique travailler sur une nouvelle fonctionnalité visant à empêcher les adolescents de voir dans leurs messages des images indésirables et potentiellement inappropriées, alors qu'elles proviennent de personnes avec lesquelles ils sont déjà en contact.

Y compris pour dissuader les adolescents d'envoyer eux-mêmes de telles images, la nouvelle fonctionnalité devrait être déployée dans le courant de cette année. Elle sera aussi opérationnelle dans le contexte de discussions chiffrées.

Supervision parentale renforcée sur Instagram

Dans le cadre du recours à la supervision parentale, les parents vont désormais être sollicités pour autoriser ou refuser les demandes de modification des paramètres de sécurité et de confidentialité par défaut de leurs adolescents de moins de 16 ans. Auparavant, ils étaient seulement informés des changements.

" Par exemple, si un adolescent essaie de rendre son compte public ou d'ajuster ses paramètres de messagerie privée, le parent recevra une notification pour donner son accord ou le refuser ", écrit Meta. L'objectif demeure de favoriser les échanges entre parents et adolescents.