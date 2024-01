Après Google, c'est au tour de Meta de dévoiler certains aspects de sa mise en conformité avec des obligations du règlement européen sur les marchés numériques (DMA ; Digital Markets Act). La date butoir est le 6 mars 2024.

Au cours des prochaines semaines, Meta indique que les utilisateurs vont recevoir des notifications au sujet des choix à leur disposition pour le partage de leurs informations entre des services comme Facebook, Instagram et Messenger.

Ils pourront ainsi continuer ou non d'associer les comptes Facebook et Instagram, utiliser le compte Facebook Messenger avec le compte Facebook ou créer un compte Messenger indépendant. D'autres choix seront en rapport avec Facebook Marketplace et Facebook Gaming.

Sans oublier l'abonnement payant

Meta en profitera par ailleurs pour rappeler la possibilité d'utiliser Facebook et Instagram gratuitement avec des publicités, ou d'opter pour un abonnement payant sans l'affichage des publicités. Dans ce dernier cas, des données personnelles sont toujours collectées, mais pas à des fins publicitaires.

L'abonnement payant est actuellement à 9,99 € par mois et couvre tous les comptes Facebook et Instagram associés. À partir du 1er mars 2024, le tarif passera à 9,99 € par mois pour un compte et 6 € par mois pour chaque compte Facebook ou Instagram supplémentaire.

L'abonnement payant pour Facebook et Instagram suscite une levée de boucliers d'associations de consommateurs en Europe.

Meta est fan du DMA...

Dans son annonce, Meta précise que les changements qui se profilent à l'horizon n'auront pas d'incidence sur les outils de contrôle déjà existants en matière de confidentialité, pour le partage et la manière de traiter les données.

L'initiative s'applique pour l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse. Meta dit soutenir l'ambition du DMA et s'engager à ce que ses produits le respectent.

L'objectif global du DMA est de prévenir les abus de position dominante des géants du numérique.