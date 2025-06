Après WhatsApp, au tour d'Instagram ? Une application Instagram native pour iPad serait activement testée au sein du groupe Meta et pourrait ainsi mettre un terme à une longue et étrange attente. Sauf contretemps, sa disponibilité interviendrait dans le courant de cette année.

« D'après ce que j'ai appris, des employés sur le campus de Meta testent activement Instagram pour iPad et le développement avance à plein régime. Si tout se passe comme prévu, je m'attends à ce qu'elle soit lancée cette année », écrit Mark Gurman pour Bloomberg.

En avril dernier, The Information avait déjà évoqué un travail sur une application Instagram spécifiquement conçue pour l'iPad, et dans un contexte d'incertitude pour le devenir de TikTok aux États-Unis.

Une absence anachronique

L'application Instagram pour iPad est l'une des dernières grandes applications de Meta à ne pas disposer de version native pour la tablette d'Apple. Initialement, des aspects techniques sont entrés en considération, dont des inquiétudes concernant les images carrées et le rendu sur iPad.

Avec l'évolution d'Instagram pour inclure du contenu haute résolution et adapté aux écrans plus grands, la situation a changé. Le choix de favoriser une simple version redimensionnée de l'application Instagram pour iPhone - ou la version web - n'a plus véritablement de sens.

La concurrence d'autres réseaux sociaux qui proposent des applications natives sur iPad pèse de plus en plus pour Instagram qui doit envisager de corriger le tir afin de proposer une meilleure expérience sur la tablette star d'Apple.

Une demande récurrente

Patron d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri avait soutenu par le passé qu'il n'y avait tout simplement pas assez de collaborateurs pour qu'une application Instagram sur iPad devienne une priorité, sans écarter cette possibilité à l'avenir.

A priori et suite à l'arrivée de l'application WhatsApp sur iPad, le timing semble cette fois-ci être le bon pour une application Instagram sur iPad qui a fait l'objet de multiples demandes au fil du temps.