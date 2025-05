Il y a des attentes qui durent, et celle d'une application WhatsApp officielle pour iPad en faisait partie. Depuis le lancement de la première tablette d'Apple en 2010 et celui de la messagerie star en 2009, les utilisateurs se demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas profiter de WhatsApp nativement sur leur grand écran. Jusqu'à présent, il fallait se contenter de solutions de contournement, comme l'utilisation de WhatsApp Web via un navigateur. Une expérience loin d'être idéale. Mais cette longue, très longue période d'attente, vient de s'achever. Meta, la maison mère de WhatsApp, a en effet lancé ce mardi 27 mai 2025 l'application officielle WhatsApp pour iPad. Elle est disponible dès maintenant sur l'App Store. Ce lancement fait suite à un teasing subtil la veille et pourrait bien marquer un changement de cap pour Meta vis-à-vis de l'iPad.

Une attente interminable enfin récompensée par une application dédiée

Pour des millions d'utilisateurs d'iPad dans le monde, c'est une nouvelle qu'ils n'espéraient presque plus. L'absence d'une application WhatsApp pensée pour la tablette d'Apple a toujours été une source d'incompréhension. Meta a donc mis fin à cette anomalie en déployant la version 25.16.81 de son application de messagerie, incluant désormais la compatibilité native avec iPadOS. Ce n'est pas une surprise totale pour les plus attentifs. Il y a quelques jours, le compte X officiel de WhatsApp avait répondu par un simple mais très suggestif emoji "yeux" (?) à un utilisateur réclamant une version iPad. C'était un indice clair. Une version bêta de l'application était d'ailleurs en test via le programme TestFlight d'Apple depuis près de deux ans. Les retours des testeurs la décrivaient comme fluide et stable. Will Cathcart, le responsable de WhatsApp, avait lui-même reconnu en 2022 que Meta souhaitait développer une expérience native pour iPadOS, car les utilisateurs la réclamaient depuis longtemps.

Quoi de neuf ? Une expérience enfin pensée pour le grand écran de l'iPad

Alors, que nous offre cette version tant attendue de WhatsApp pour iPad ? Heureusement, il ne s'agit pas d'une simple adaptation agrandie de l'application iPhone. Meta semble avoir soigné les détails pour une expérience utilisateur adaptée au format tablette. L'interface tire pleinement parti du grand écran. Elle propose notamment un affichage sur deux colonnes : la liste des conversations à gauche et la discussion active à droite. La navigation et la lecture s'en trouvent grandement améliorées. Toutes les fonctionnalités essentielles de WhatsApp sont bien présentes. Vous pourrez :

Passer des appels audio et vidéo, jusqu'à 32 participants pour les discussions de groupe.

Partager votre écran pendant les appels, ce qui est très utile pour le travail ou pour des démonstrations.

Utiliser les caméras avant et arrière de votre iPad.

Synchroniser vos messages et médias avec vos autres appareils (iPhone, Mac, PC), tout en conservant le chiffrement de bout en bout pour protéger vos échanges.

L'application s'intègre aussi parfaitement à iPadOS. Elle supporte les fonctionnalités multitâches comme Split View (deux apps côte à côte), Slide Over (une app par-dessus une autre) et Stage Manager pour une gestion flexible des fenêtres. Vous pourrez donc discuter sur WhatsApp tout en naviguant sur le web ou en regardant une vidéo, sans devoir sans cesse basculer d'une application à l'autre. La compatibilité avec le Magic Keyboard et l'Apple Pencil est également de la partie, pour ceux qui aiment utiliser ces accessoires.

Meta et l'iPad : un simple rattrapage ou un vrai changement de cap ?

Ce lancement de WhatsApp pour iPad, après toutes ces années, pourrait indiquer un changement plus général dans la stratégie de Meta concernant la tablette d'Apple. Longtemps, la firme de Mark Zuckerberg a semblé délaisser l'iPad pour certaines de ses applications phares. Mais les choses évoluent. Des rumeurs insistantes évoquent aussi le développement d'une application Instagram native et optimisée pour iPad. Si cela se confirme, ce serait un signe fort d'un regain d'intérêt pour la plateforme à la pomme. Actuellement, si Facebook dispose bien d'une application iPad correcte, Instagram se contente d'une version iPhone étirée peu pratique, et Threads, le dernier réseau de Meta, est pour l'instant réservé à l'iPhone. L'arrivée de WhatsApp est donc une excellente nouvelle pour les millions d'utilisateurs d'iPad. Ils attendaient de pouvoir enfin utiliser leur application de messagerie favorite de manière confortable sur leur grand écran. Il était plus que temps ! Reste à voir si cette nouvelle dynamique se poursuivra avec d'autres applications du groupe Meta.