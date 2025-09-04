C'était une véritable arlésienne. Quinze ans après la sortie de la première tablette d'Apple, Instagram (Meta) propose une application native pour iPad. Disponible à l'échelle mondiale sur l'App Store pour les appareils avec iPadOS 15.1 ou une version ultérieure, cette mouture n'est pas qu'un simple ravalement de façade.

Une expérience repensée autour des Reels

En ouvrant l'application Instagram sur iPad, l'utilisateur est directement plongé au cœur des Reels. Les commentaires peuvent être affichés sans interrompre le visionnage d'un Reel.

Ce choix montre l'ambition de faire de la plateforme une référence en matière de vidéos au format court. Ce n'est sans doute pas anodin face à la concurrence de TikTok et dans un contexte nébuleux sur son avenir aux États-Unis.

Les Stories, quant à elles, conservent leur place habituelle en haut de l'écran, afin de « permettre aux utilisateurs de rester facilement connectés avec leurs proches ». La messagerie est accessible en un geste et la boîte de réception peut être consultée tout en suivant une conversation.

Le retour du fil chronologique

Une surprise vient peut-être de l'introduction d'un nouvel onglet « Abonnements ». C'est une réponse directe aux utilisateurs qui se plaignaient de manquer les publications de leurs comptes favoris à cause de l'algorithme.

Cet onglet se décline en trois vues distinctes pour trier le contenu. L'affichage des publications et des Reels recommandés provenant des comptes suivis, le contenu des comptes suivis et qui suivent en retour, un fil d'actualité purement chronologique avec les publications les plus récentes en premier.

L'utilisateur peut ainsi réorganiser ces flux pour prioriser ce qui l'intéresse le plus, reprenant le contrôle sur ce qu'il voit.

Une ergonomie optimisée pour grand écran

La nouvelle application a été pensée pour réduire le nombre de manipulations. Par exemple, lors du visionnage d'un Reel, les commentaires s'affichent sur le côté de la vidéo, sans la masquer.

La section des messages privés adopte également une vue en deux panneaux, avec la liste des conversations à gauche et la discussion active à droite, à l'image de ce que proposent déjà de nombreuses messageries.

Meta dit avoir repensé l'expérience « en tenant compte de la manière dont les utilisateurs consomment aujourd'hui les contenus sur grand écran, davantage tournée vers le divertissement immersif ». Le nouveau design adapté aux tablettes arrivera prochainement sur Android.