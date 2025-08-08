Mauvaise nouvelle pour une frange des utilisateurs d'Instagram. Les conditions d'utilisation pour les diffusions en direct ont changé. Dorénavant, l'accès à cette fonctionnalité est bien plus restreint, ce qui suscite du mécontentement.

Une barrière à l'entrée : le seuil des 1 000 abonnés

Fini le temps où n'importe quel utilisateur pouvait lancer un Live pour échanger avec sa communauté ou simplement avec quelques amis. Instagram a mis en place une nouvelle exigence et il faut posséder un compte avec un minimum de 1 000 abonnés pour la fonction Live.

Les utilisateurs ne remplissant pas ces critères voient apparaître un message d'avertissement : « Nous avons modifié les conditions requises pour utiliser cette fonctionnalité. Seuls les comptes publics comptant 1 000 abonnés ou plus pourront créer des vidéos en direct. »

C'est un coup dur pour les petits créateurs et les comptes qui utilisaient les directs de manière plus informelle.

Une justification floue

Maison mère d'Instagram, Meta a fourni une explication assez vague Engadget. La mesure vise à garantir la meilleure expérience possible pour les créateurs qui hébergent des diffusions en direct, et à améliorer l'expérience globale des spectateurs.

Une justification qui ne précise pas en quoi le fait de bloquer les petits comptes permettrait d'atteindre cet objectif. Il pourrait aussi s'agir d'un moyen pour Meta de réaliser des économies.

À souligner que si le message d'avertissement évoque le cas des comptes publics, la restriction touche tout aussi bien les comptes privés.

Un alignement sur TikTok

Avec cette décision, Instagram s'aligne directement sur son concurrent TikTok, qui impose lui aussi un seuil de 1 000 abonnés pour lancer un direct.