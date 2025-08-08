Instagram continue de se transformer en s'inspirant ouvertement de ses concurrents. Le réseau social de Meta déploie trois nouveautés : une carte interactive pour suivre ses amis, un onglet dans les Reels pour voir leur activité et la possibilité de repartager des publications. Une mise à jour qui ne se fait pas sans créer de remous.

Instagram Map : la nouvelle carte qui divise déjà

La nouveauté la plus notable, et de loin la plus controversée, est Instagram Map. Similaire à Snap Map de Snapchat, cet outil permet, après activation volontaire, de partager sa dernière position active avec ses amis. Mais son arrivée a immédiatement provoqué un tollé, de nombreux utilisateurs s'inquiétant pour leur vie privée, et avec la crainte de l'exposition de leur localisation sans leur accord.

Face à la polémique, Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a dû s'exprimer pour calmer les esprits. « Nous vérifions tout, mais jusqu'à présent, il semble surtout que les gens sont confus et supposent que, parce qu'ils peuvent se voir sur la carte quand ils l'ouvrent, d'autres personnes peuvent les voir aussi ». Il souligne que la fonction requiert « un double consentement par conception ».

Meta assure que le partage de localisation est désactivé par défaut. Si un utilisateur l'active, il peut choisir précisément avec qui il partage cette information : ses amis (les abonnés qu'il suit en retour), sa liste d'amis proches ou une sélection personnalisée de comptes. Malgré ces garanties, certains témoignages affirment que l'option était activée sur leur compte sans action de leur part.

Découvrir ce que des amis apprécient dans les Reels

Après un déploiement à petite échelle en début d'année, une autre nouveauté concerne les Reels. Un onglet « Amis » y fait son apparition. L'idée est de montrer les contenus publics que des amis ont aimés, commentés ou créés. « L'onglet ' Amis ' vous aidera à voir avec quels Reels les personnes qui vous sont les plus chères créent et interagissent », indique Meta.

Cette fonctionnalité pourrait aussi sembler un peu intrusive. Il est cependant possible de masquer ses propres interactions pour qu'elles n'apparaissent pas dans l'onglet, ou encore de mettre en sourdine les bulles d'activité de certaines personnes qui sont suivies.

Le Repost débarque enfin sur Instagram

C'était une lacune par rapport à TikTok et d'autres. Il est désormais possible de faire un Repost sur Instagram. Autrement dit, repartager les Reels et les posts publics qui vous plaisent. Ces contenus apparaîtront alors dans le fil des abonnés et seront regroupés dans un onglet dédié sur le profil.

Il suffit de cliquer sur une nouvelle icône représentant deux flèches en cercle. Une petite bulle permet d'ajouter une note personnelle avant de valider le partage. Le Repost devrait en particulier plaire aux créateurs pour toucher une audience plus large.