Face à la méfiance d'utilisateurs, Adam Mosseri a de nouveau pris la parole pour contrer la théorie voulant que Meta écouterait secrètement les conversations pour perfectionner son ciblage publicitaire.

Le patron d'Instagram rappelle des arguments techniques, comme le fait qu'un témoin lumineux s'activerait sur le téléphone et que la batterie se viderait bien plus rapidement si le micro était actif en permanence.

Selon lui, la précision des recommandations publicitaires ne relève pas de l'espionnage, mais d'une mécanique bien huilée et parfaitement légale.

Comment Meta explique-t-il la précision de ses publicités ?

L'efficacité du système de Meta repose sur deux piliers principaux. D'une part, le groupe travaille avec des annonceurs qui lui partagent des informations sur les visiteurs de leurs sites web, permettant de les retrouver sur les réseaux sociaux.

D'autre part, l'algorithme analyse les centres d'intérêt des utilisateurs et de leurs cercles d'amis pour leur présenter des publicités pertinentes. Le système fonctionne sur le principe que " les personnes qui aiment ceci aiment aussi cela ", créant ainsi des profils publicitaires détaillés sans besoin d'écouter la moindre conversation.

Une théorie de l'écoute tenace

Malgré les démentis répétés, de nombreux utilisateurs restent sceptiques. Le phénomène est si courant que la plupart des gens ont déjà vécu cette expérience troublante : parler d'un produit et voir une publicité correspondante apparaître quelques instants plus tard.

Adam Mosseri évoque aussi des biais psychologiques pour expliquer cette coïncidence. " Vous avez peut-être déjà vu cette publicité avant d'avoir la conversation sans vous en rendre compte ", explique-t-il.

" Nous faisons défiler les publicités rapidement, et parfois vous internalisez une partie de cela, ce qui influence ce dont vous parlez plus tard. " Les commentaires sous sa vidéo explicative montrent cependant que la communauté n'est pas nécessairement convaincue.

L'IA de Meta va-t-elle rendre le débat obsolète ?

La prise de parole d'Adam Mosseri intervient alors que Meta va utiliser les interactions des utilisateurs avec ses produits d'IA, comme les discussions avec Meta AI, pour personnaliser les publicités et les contenus sur ses plateformes.