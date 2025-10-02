Meta annonce que les données collectées lors des échanges avec ses produits d'IA serviront prochainement à vendre des publicités ciblées sur ses plateformes. Une modification de la politique de confidentialité entrera en vigueur le 16 décembre 2025, et les utilisateurs recevront des notifications à ce sujet dès la semaine prochaine.

Meta justifie cette évolution en expliquant que tout comme les interactions classiques (likes, partages), les " interactions avec les IA seront un autre signal que nous utilisons pour améliorer l'expérience des utilisateurs ".

Par exemple, une conversation avec Meta AI sur de la randonnée pourrait entraîner l'affichage de publicités pour des chaussures ou des recommandations de groupes de randonneurs.

Pour enrichir les profils publicitaires des utilisateurs

L'exploitation des conversations avec Meta AI représente une nouvelle mine d'or pour Meta. Si un utilisateur discute de l'organisation de vacances, il pourra voir apparaître sur son fil Facebook des Reels sur des destinations de voyage ou des publicités pour des hôtels.

Cette logique s'étend à tous les produits IA du groupe, y compris les interactions vocales avec les lunettes connectées Ray-Ban Meta.

Les informations glanées viendront enrichir les profils publicitaires déjà très détaillés que Meta construit sur ses utilisateurs pour ce qui demeure son activité principale. Lors du deuxième trimestre, Meta a généré 46,5 milliards de dollars de revenus publicitaires.

Pas véritablement une option

Il n'y a aucun moyen de se soustraire à la nouvelle politique. Un porte-parole de Meta a confirmé à TechCrunch qu'il n'y aurait pas d'option de type opt-out. La seule manière pour un utilisateur de ne pas être concerné est de ne pas interagir du tout avec Meta AI.

Meta assure cependant que les conversations portant sur des sujets sensibles (opinions religieuses, orientation sexuelle, santé, etc.) ne seront pas utilisées pour le ciblage publicitaire, conformément à sa politique existante.

Un déploiement ultérieur en Europe

Cette initiative illustre la stratégie de Meta pour monétiser ses lourds investissements dans l'IA générative. Alors que plus d'un milliard de personnes utilisent Meta AI chaque mois, l'entreprise transforme le service en un puissant levier pour ses profils publicitaires.

La décision s'inscrit dans une tendance plus large pour la quête de modèles économiques avec les IA. OpenAI vient ainsi de dévoiler Instant Checkout pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT d'effectuer des achats directement depuis l'interface de conversation.

Pour l'instant, la mise à jour de Meta ne s'appliquera pas dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, en raison de la réglementation sur la protection de la vie privée. Meta y espère un déploiement bientôt.