" En général, nous souhaitons montrer la vidéo avec la meilleure qualité possible. Mais si quelque chose n'est pas regardé pendant une longue période - parce que la grande majorité des visionnages ont lieu au début - nous passerons à une vidéo de qualité inférieure. "

Responsable d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri évoque cette pratique en faisant allusion aux stories et Reels sur Instagram. Il souligne toutefois que la vidéo de meilleure qualité est restituée si celle-ci est à nouveau consultée de manière fréquente.

" Nous privilégions une meilleure qualité (encodage plus gourmand en ressources CPU et stockage plus coûteux pour les fichiers plus volumineux) pour les créateurs qui génèrent plus de vues. " Ce fonctionnement a lieu de manière agrégée, à savoir pour l'ensemble des utilisateurs qui consultent les vidéos.

Un aveu qui pourrait mal passer

Pour ce traitement qui dépend de la popularité d'un contenu, Adam Mosseri précise que la différence de qualité n'est pas énorme. Il ajoute en outre que les interactions ou non avec les vidéos sont davantage basées sur le contenu lui-même que sur la qualité de visionnage de la vidéo.

Le responsable de Meta tente ainsi de répondre à des critiques concernant un désavantage pour les petites chaînes à l'engagement moindre. Si en plus la qualité des vidéos est altérée sur smartphone… ce pourrait être pénalisant, voire rédhibitoire.

The Verge aiguille vers de précédents billets de blog de Meta où la pratique était déjà mentionnée sur la base d'un temps de visionnage, et une estimation l'année dernière à 4 milliards de vidéos par jour sur Facebook.