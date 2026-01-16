Après une phase de test limitée aux États-Unis le mois dernier, la fonctionnalité de contrôle de l'algorithme de recommandation des Reels est désormais déployée dans le monde entier par Instagram.

You Algorithm doit permettre " d'ajuster votre algorithme dans l'onglet Reels en ajoutant et en retirant des sujets basés sur vos centres d'intérêt ", indique Adam Mosseri, le patron d'Instagram chez Meta.

Comment fonctionne cet outil de personnalisation ?

L'accès à Your Algorithm se fait directement depuis l'onglet Reels ou dans les paramètres de l'application Instagram pour les préférences de contenu. Une fois ouvert, l'outil présente une liste de sujets que l'IA estime être pertinents en fonction de l'activité récente.

L'utilisateur peut alors valider ces suggestions, en supprimer ou en ajouter de nouvelles pour affiner les futures recommandations. Pour une durée limitée, une option permet aussi de mettre en avant trois thèmes favoris pour cette année 2026.

Des critiques existent toutefois sur la capacité de l'IA à identifier certains contenus, ou encore l'absence d'une option pour filtrer spécifiquement les contenus générés par l'IA.

Pour les utilisateurs anglophones actuellement

Si le déploiement de " Your Algorithm " a lieu à l'échelle mondiale, l'outil est pour le moment réservé aux seuls utilisateurs anglophones. Le cas échéant, il faudra donc paramétrer l'anglais dans les langues.

Instagram a prévu d'étendre la personnalisation à d'autres sections de l'application, notamment l'onglet Explorer.