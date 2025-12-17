Une application Instagram for TV est introduite par Instagram (Meta). Un test pour une incursion de la plateforme dans l'univers du salon avec une expérience de visionnage sur TV centrée sur les Reels.

Comment fonctionne l'expérience Instagram sur TV ?

L'application Instagram for TV propose une interface pensée pour le grand écran. Les Reels sont organisés en chaînes thématiques basées sur les centres d'intérêt de l'utilisateur, comme la musique, le sport ou les voyages.

Le contenu défile automatiquement, sans avoir besoin de scroller en permanence. Il est possible de zapper, aimer, consulter les commentaires et partager les vidéos directement depuis le téléviseur.

L'application permet de connecter jusqu'à cinq comptes Instagram afin d'offrir une expérience personnalisée à chaque membre du foyer. Une option permet même de créer un compte dédié uniquement à l'usage TV.

Tenter de concurrencer YouTube sur tous les écrans

Patron d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri avait reconnu que la télévision est " une surface de plus en plus importante ", et cruciale pour des concurrents comme YouTube et TikTok. Il avait même qualifié d'erreur le fait de ne pas avoir exploré ce terrain plusieurs années auparavant.

En permettant de visionner les Reels sur la TV, Instagram espère capter l'attention des utilisateurs lorsqu'ils sont sur leur canapé, et potentiellement une alternative rapide aux films ou séries.

Des débuts sur les appareils Fire TV

Le test initial est disponible aux États-Unis sur une sélection d'appareils Amazon Fire TV, incluant les modèles Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus et Fire TV Stick 4K Max.

Instagram précise que si le test est concluant, l'application sera étendue " à davantage d'appareils et de pays ", ce qui confirme une ambition mondiale pour le projet. Des ajouts sont déjà envisagés, dont l'utilisation du téléphone en tant que télécommande.

Le contenu suit la classification PG-13 et les comptes adolescents voient leur temps d'écran sur TV décompté de leurs limites globales d'utilisation.