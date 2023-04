Dans la tempête du fait de la chute des ventes d'ordinateurs depuis plusieurs trimestres, Intel ferme les branches d'activité non stratégiques les unes derrière les autres et s'accroche à la nouvelle stratégie impulsée par son CEO Pat Gelsinger : revenir aux fondamentaux de la gravure de puces.

Après des années de blocage sur le noeud 14 nm, la firme est passée au 10 nm et s'apprête à proposer une gravure en 7 nm sur ses processeurs x86 avec une transition attendue sur la famille Intel Core de 14ème génération (Meteor Lake).

La suite se profile déjà avec la mise en place de la gravure 20A puis 18A, soit 2 nm et 1,8 nm, dès 2024-2025 afin de revenir dans la course à la gravure la plus fine menée par TSMC et Samsung.

Bientôt des processeurs ARM gravés par Intel

Dans le même temps, Intel développe une activité de fonderie destinée aux autres entreprises, ouvrant ainsi ses capacités de production au-delà de ses seuls besoins avec le service IFS (Intel Foundry Services) dans le cadre d'une stratégie IDM 2.0.

L'objectif est de profiter de la forte demande pour les puces électroniques dans de nombreux domaines...qui peuvent même se situer en dehors de l'architecture x86. Intel vient en effet de confirmer un partenariat avec la firme britannique ARM pour permettre la production de SoC (System-on-Chip) mobiles ARM avec son procédé Intel 18A.

Ce n'est pas une surprise complète dans la mesure où Intel avait déjà évoqué cette possibilité dès 2021 mais c'est une concrétisation et une avancée importante pour sa stratégie de fonderie.

Alternative à TSMC

Les coeurs ARM de prochaine génération dans les smartphones, tablettes et PC portables pourraient donc profiter des techniques spécifiques d'Intel comme les transistors GAA RibbonFET et la gestion d'énergie PowerVia et être produits depuis des sites aux Etats-Unis et en Europe, profitant de l'effort de relocalisation de la production de puces électroniques dans le contexte de la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Il reste difficile de savoir dans quelle mesure ces dispositions vont impacter le leader mondial de la fonderie TSMC mais cela ouvre des perspectives pour toutes les entreprises fabless et peut-être une alternative attractive face à l'imposant duo TSMC et Apple, qui tend à accaparer les capacités de production.