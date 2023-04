Le segment des PC portables ARM a enfin trouvé un point de traction qui lui permet de grandir et de sortir du pur marché de niche pour early adopters ou de la curiosité technique.

La base s'accroît régulièrement et le marché devrait passer d'une part de marché de 14% cette année à 27% d'ici 2027, selon les projections du cabinet d'études Counterpoint Research.

Cette tendance est largement liée à l'arrivée des MacBook et MacBook Pro ARM d'Apple qui lui ont permis de capter 90% de ce nouveau marché. Cette domination devrait se maintenir tant que Qualcomm n'aura pas lancé ses nouveaux processeurs optimisés par la startup Nuvia et qui peut aussi compter sur son partenariat avec Microsoft pour porter Windows et les applications Office sur l'architecture ARM.

ARM a des avantages face à x86 dans les PC portables

Les analystes suggèrent que l'arrivée de ces nouvelles options va donner le coup d'accélérateur au marché des PC portables ARM ces prochaines années. Mais la concurrence se joue aussi avec l'architecture x86 utilisée par Intel et AMD.

Pour Counterpoint Research, les natures des deux architectures s'opposent : x86 donne des processeurs polyvalents à la configuration figée quand les processeurs ARM peuvent être finement adaptés aux besoins, avec des coeurs pouvant être personnalisés et une intégration en SoC (System-on-Chip) offrant plus de souplesse.

La force de l'architecture ARM, c'est aussi sa faible consommation d'énergie et sa capacité à s'adapter à des contraintes fortes, d'où sa présence majoritaire dans les appareils mobiles et embarqués mais aussi dans les casques de réalité virtuelle et augmentée.

A la conquête de nouveaux formats

Les dernières générations de processeurs ARM ont aussi intégré des capacités d'intelligence artificielle qui pilotent certaines fonctionnalités et pouvant leur apporter un avantage par rapport aux puces x86.

Les PC portables ARM permettent aussi de créer des formats plus légers et compacts, continuant d'alimenter les formats hybrides entre PC portable et tablette tactile et de brouiller la frontière entre ces catégories.

Si le destin de l'architecture ARM semble dès à présent prometteur pour la catégorie des ordinateurs portables, son adoption dans les PC de bureau reste beaucoup plus incertaine, les avantages de la plateforme n'étant plus aussi pertinents par rapport à x86 (performances, consommation d'énergie...).