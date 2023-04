Tout en s'attaquant au marché des cartes graphiques dédiées avec la série ARC Alchemist, le groupe Intel a tenté sa chance dans le domaine des composants spécialisés dans le cryptominage.

Le secteur a connu une forte demande quand les valeurs des cryptomonnaies se sont envolées, conduisant à une situation de pénurie de cartes graphiques, dont les cartes graphiques gaming facilement disponibles.

Les grandes fermes de minage tendent à utiliser des composants dédiés de type ASIC, une des spécialités d'Intel, et le groupe a donc cherché des opportunités de ce côté.

Début 2022, il a annoncé un composant ASIC Intel Blockscale constitué de puces Intel Bonanza Mine offrant de belles performances avec une faible consommation d'énergie par rapport à aux produits concurrents et a noué plusieurs contrats avec de grands acteurs du minage dans la foulée.

Déjà en fin de vie

Cela lui a permis de négocier la vente de plusieurs centaines de milliers de composants, avec l'espoir de devenir une référence à plus long terme. Encore fallait-il que le marché du cryptominage résiste.

La chute de la valeur du bitcoin et de l'ether ces derniers mois ont rendu les perspectives moins favorables et créé une plus grande frilosité face à de grandes commandes de puces.

Un an après son introduction, Intel annonce donc l'abandon de la production des composants ASIC pour le cryptominage. Les dernières commandes seront prises jusqu'au 20 octobre 2023 et les dernières livraisons organisées jusqu'au 20 avril 2024.

Priorité à la fonderie

Intel indique vouloir se recentrer pleinement sur sa stratégie IDM 2.0 de reprise en main de son activité de fondeur, pour ses propres puces mais aussi pour des entreprises extérieures via le service IFS (Intel Foundry Services).

La firme a annoncé récemment un partenariat avec ARM pour permettre la production de puces utilisant cette architecture avec le procédé Intel 18A, correspondant à une gravure en 1,8 nm et qui devrait être disponible d'ici fin 2024 ou 2025.

Avec l'arrêt des composants ASIC pour le cryptominage, Intel poursuit donc son passage en revue des activités annexes et élimine les branches n'offrant plus assez de perspectives.