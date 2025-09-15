Dans un geste que personne n'attendait, Intel a pris tout le monde par surprise en ajoutant un "nouveau" processeur à son catalogue pour le socket LGA1200, une plateforme que l'on pensait pourtant abandonnée depuis 2021.

Mais derrière le nom inédit de Core i5-110 se cache une réalité bien moins excitante : ce "nouveau" venu est en fait un clone parfait du Core i5-10400, un processeur de la génération Comet Lake lancé il y a plus de cinq ans. Une résurrection qui interroge plus qu'elle ne rassure.

Qu'a réellement ce "nouveau" Core i5-110 sous le capot ?

Rien. Absolument rien de neuf. Le Core i5-110 est une copie carbone du Core i5-10400. La fiche technique est un copier-coller parfait : même architecture Comet Lake gravée en 14 nm, même nombre de cœurs et de threads (6 cœurs, 12 threads), des fréquences identiques (de 2,9 GHz à 4,3 GHz en boost), et la même antique partie graphique Intel UHD 630.

La seule différence, purement logistique, est qu'il est vendu uniquement en version "tray", c'est-à-dire sans boîte ni système de refroidissement.

Mais pourquoi Intel se lance-t-il dans un tel recyclage ?

L'intention exacte d'Intel reste un mystère, mais elle alimente les spéculations. S'agit-il simplement d'écouler de vieux stocks de puces Comet Lake qui prenaient la poussière dans les entrepôts ?

Ou est-ce une manœuvre marketing un peu cynique pour pouvoir clamer que le socket LGA1200 a bénéficié d'une mise à jour cinq ans après son lancement, tentant ainsi de contrer l'argument de la longévité de la plateforme AM4 d'AMD ?

Quelle que soit la raison, la démarche semble n'offrir aucun avantage tangible pour le consommateur.

Quel intérêt pour les acheteurs en 2025 ?

Soyons clairs : quasiment aucun. Le processeur Core i5-110 est proposé au même prix conseillé que le 10400 en 2020, soit 200 dollars. À ce tarif, il se fait pulvériser en termes de performances par n'importe quelle puce d'entrée de gamme moderne, que ce soit chez Intel ou AMD.



Ce "lancement" ne pourrait avoir de sens que pour des besoins de remplacement très spécifiques sur des machines existantes en LGA1200, et encore, le marché de l'occasion offrira probablement des options bien plus judicieuses.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Core i5-110 est-il plus performant que le Core i5-10400 ?

Non, les deux processeurs sont techniquement identiques et offrent donc exactement les mêmes performances. Il s'agit d'un simple renommage.

Pour qui ce processeur est-il destiné ?

Ce processeur n'est pertinent pour presque personne en 2025. Son seul usage envisageable serait pour remplacer à l'identique une puce défectueuse dans un parc de machines d'entreprise très spécifique, mais même dans ce cas, le marché de l'occasion est probablement plus intéressant.

Est-ce qu'Intel a baissé le prix ?

Non, et c'est le point le plus déroutant. Le prix conseillé de 200 dollars est le même que celui du Core i5-10400 à sa sortie en 2020, ce qui le rend complètement non compétitif sur le marché actuel.