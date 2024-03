Dans la foulée de la gamme Intel Core de 14ème génération (Raptor Lake Refresh) portée par l'Intel Core i9-14900K, le groupe de Santa Clara officialise la version ultime Intel Core i9-14900KS présentée comme "le processeur pour PC de bureau le plus rapide au monde".

Comme la version K, il comporte 24 coeurs ( 8 P-Cores et 16 E-Cores) / 32 threads avec 36 Mo d'Intel Smart Cache mais il se distingue par une puissance annoncée de 150W (soit 25W de plus) et une fréquence maximale passant à 6,2 GHz (au lieu de 6 GHz) grâce au Thermal Velocity Boost.

Supportant 16 lignes PCIe Gen 5 et jusqu'à 192 Go de mémoire DDR5-5600 (tout en restant compatible avec la DDR4), il promet 15% de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente mais reste proposé au même tarif de 699 dollars.

6,2 GHz en fonctionnement natif, plus de 9 GHz en overclocking extrême

Intel annonce une disponibilité immédiate en version boîte ou intégré dans les PC de bureau des fabricants partenaires. Le processeur Intel Core i9-14900KS est à réserver aux configurations extrêmes pour joueurs ou créateurs de contenus à la recherche de performances supérieures mais aussi énergivores nécessitant des cartes mères Intel Z790 ou Z690 avec BIOS mis à jour.

Il n'aura pas fallu longtemps pour voir ce processeur sauvagement overclocké. L'overclockeur elmora déjà réussi à atteindre une fréquence de 9,1 GHz avec une carte mère Asus ROG Maximus Z790 Apex et un refroidissement adéquat à -231 degrés par hélium liquide.