Sous l'impulsion de son CEO Pat Gelsinger, Intel est en train de faire son retour dans la course à la gravure fine des composants électroniques. Dès cette années, le groupe lancera ses procédés de gravure Intel 20A (équivalent 2 nm) puis Intel 18A (équivalent 1,8 nm) pour ses besoins propres (processeurs Arrow Lake et Lunar Lake) mais aussi pour son service de fonderie IFS.

La suite se prépare déjà et le patron d'Intel indique déjà que l'Europe sera aux avant-postes de sa progression. Le site de Magdebourg, en Allemagne, en cours de mise en place grâce à de gros investissements publics européens en vue d'une relocalisation de la production, pourrait ainsi être le support d'une gravure très fine, au-delà du procédé Intel 18A.

La gravure après Intel 18A se passera en Allemagne

A CNBC, Pat Gelsinger osuligne qu'il s'agira de l'usine la plus avancée d'Allemagne mais aussi d'une des plus performantes au monde. La stratégie après le noeud Intel 18A n'est pas encore connue mais la prochaine étape pourrait se concentrer sur une gravure autour de 1,5 nm.

Intel pourrait donc être un des moyens pour l'Europe de redevenir une puissance dans la production de puces, pas seulement sur des noeuds matures mais aussi pour des puces gravées très finement.

On notera qu'Intel sera l'un des premiers fondeurs à pouvoir se doter d'un équipement de lithographie EUV High-NA, nécessaire pour graver en-dessous de 2 nm.

Le Chips Act européen veut investir plus de 40 milliards d'euros pour cette initiative de relocalisation rendue nécessaire par la montée des tensions économiques et stratégiques entre les USA et la Chine, et dans une moindre mesure entre l'Europe et la Chine.

Intel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin

Intel devrait bientôt dévoiler les prochaines étapes de sa stratégie en matière de noeuds de gravure et la spéculation porte sur des points d'étape Intel 16A et Intel 14A qui doivent encore être confirmés.

On notera qu'Intel a déjà fait de l'Europe une tête de pont pour son activité de fonderie en lançant la production de processeurs Meteor Lake gravés en Intel 4 sur son site de Leixlip (Fab34), en Irlande.

Les investissements européens permettent de financer une partie des dizaines de milliards d'euros nécessaires à la construction de sites de production avancées. Intel avait rapidement affiché son intérêt pour cette manne financière mais il restait à voir si la firme américaine accepterait d'y faire produire des puces en gravure très fine.

On notera que, dans le même temps, le fondeur taiwanais TSMC repousse d'un an son projet d'usine en Arizona pour de la gravure en 3 nm...faute de subventions publiques américaines suffisantes.