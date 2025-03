Un peu plus de trois mois après le départ de Pat Gelsinger, le nouveau dirigeant Lip-Bu Tan a l'avantage de bien connaître l'entreprise Intel mais aussi le souci de la relancer alors qu'elle est fortement fragilisée.

La stratégie de recentrage sur la fonderie voulue par son prédécesseur suit son cours mais doit encore faire ses preuves alors que l'entreprise souffre d'une valorisation affaiblie et doit faire des choix cornéliens pour survivre face à l'adversité.

L'effort de retour vers la fonderie et la finesse de gravure, qui a déjà imposé des réorganisations et des licenciements, ne peut être interrompu directement. Si le procédé Intel 18A (équivalent 18 nm) tient ses promesses, il pourrait même aider la firme à prendre des parts de marché au leader taiwanais TSMC et placer Intel dans une nouvelle dynamique.

Il faudrait deux gros clients pour faire décoller IFS

Selon Reuters, Lip-Bu Tan compte bien continuer de renforcer cet aspect qui est par ailleurs l'une des seules voies de sortie de crise de l'entreprise si elle entend conserver son intégrité.

Le nouveau dirigeant devrait donc maintenir l'effort de développement de la division IFS (Intel Foundry Services) et accélérer la recherche de clients importants qui pourront lui assurer des revenus significatifs. Cela pourrait passer par Microsoft, Amazon, Qualcomm et quelques autres.

L'un des axes de progression souhaités sera celui de l'amélioration des rendements des procédés de gravure, indispensable pour convaincre de gros clients de faire appel à IFS.

L'autre grand axe stratégique sera sans surprise celui des composants pour intelligence artificielle. Intel dispose d'une gamme d'accélérateurs Gaudi 3 mais est entrée trop tardivement sur le segment pour pouvoir inquiéter Nvidia qui a presque tout raflé avec ses accélérateurs H100.

Rivaliser avec les meilleurs dans les puces IA

Le nouveau dirigeant compte bien remonter la pente et donner à Intel un certain ascendant dans ce secteur qui promet toujours de belles phases de croissance. Ce sont notamment les composants et processeurs pour centres de données IA capables de donner vie aux modèles d'IA et à la robotique, qui seront ciblés.

Lip-Bu Tan va prendre le temps de discuter avec les équipes, les fournisseurs et les clients pour élaborer et affiner sa stratégie mais cela passera sans doute par une réorganisation du management.

Ce sont peut-être là que se joueront aussi les décisions difficiles évoquées lors de sa prise de fonction et que Pat Gelsinger n'aurait pas voulues mettre en oeuvre dans la mesure où cela passera par des licenciements de managers.

Pour intéresser l'industrie IA, Intel compte lancer des nouvelles puces IA annuellement et répondre ainsi frontalement à Nvidia, mais cela prendra du temps. La prochaine évolution majeure d'architecture pour puces IA n'arriverait pas avant 2027, indique encore Reuters.