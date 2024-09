Après avoir réservé durant des années ses capacités de production pour ses propres processeurs, le groupe Intel dispose désormais de solides atouts pour mettre en place son activité de fonderie destinée aux entreprises extérieures.

La firme a travaillé sur les techniques de gravure fine et compte beaucoup sur son procédé Intel 18A (équivalent 1,8 nm) pour séduire des clients en jouant sur ses capacités de production et un petit temps d'avance par rapport à la concurrence.

Encore faudra-t-il trouver des clients capables de commander d'importants volumes de puces pour faire tourner la division IFS (Intel Foundry Services). La crainte reste qu'Intel ne dispose pas d'assez de ressources pour tenir jusqu'aux premiers revenus issus de cette activité.

Le groupe a donc annoncé un grand plan de licenciements et des ajustements stratégiques pour réduire ses coûts et tenir bon durant la période de transition. Plusieurs noms ont circulé comme clients potentiels d'Intel mais son CEO Pat Gelsinger vient d'en confirmer un, et pas des moindres, dans un mémo adressé à ses troupes.

Amazon, client premium

Il indique ainsi que le groupe Amazon a choisi la division IFS pour produire ses composants custom d'intelligence artificielle destinés à son infrastructure cloud AWS, avec la capacité de générer d'importants volumes et de généreux revenus.

Mais ce n'est pas tout puisqu'Amazon pourrait devenir un client assez régulier pour s'engager sur les prochains noeuds de gravure, Intel 18AP et Intel 14A (équivalent 1,4 nm).

La diffusion de l'information a aussitôt fait grimper le cours en Bourse d'Intel de 8%, fortement malmené depuis le mois d'août, et ce d'autant plus que le mémo donne quelques détails sur la stratégie d'Intel à court terme pour redresser la barre.

Altera cédé, les projets d'usines européennes à l'arrêt

Sans surprise, les premières actions vont concerner la cession d'une partie d'Altera, entreprise spécialisée dans les composants programmables FPGA qui avait été rachetée en 2016 mais aussi la mise en pause de la construction de l'usine de production de puces en Allemagne, à Magdebourg, ainsi qu'un projet en Pologne.

Intel n'annonce pas un abandon complet mais plutôt un report de deux années de ces initiatives. En revanche, les efforts d'installation d'usines sur le sol américain sont maintenus

De même, l'hypothèse d'une séparation de l'activité fonderie n'est pas à l'ordre du jour même si cette dernière gagnera en indépendance et en capacité d'action. Enfin, plusieurs divisions, comme celle consacrée aux puces automobiles et au computing edge, seront réorganisées.