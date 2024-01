Le fondeur taiwanais TSMC ne sera vraisemblement pas le premier à propose de la gravure en 2 nm mais ses capacités de production et ses gros clients devraient tout de même toujours lui donner un rôle de premier plan.

Il devrait pouvoir lancer la production de masse d'ici 2025 et Apple sera logiquement le principal client pour le plus gros de la production, lui donnant comme pour le passage au 3 nm un avantage sur la concurrence.

Nova Lake, des processeurs gravés en 2 nm chez TSMC ?

La gravure en 2 nm de TSMC pourrait tout de même attirer un autre client important : le groupe Intel. Selon le média Taiwan Economic Daily, la firme de Santa Clara pourrait utiliser ce procédé pour de futurs processeurs Nova Lake, qui arriveraient donc après Arrow Lake, Lunar Lake et Panther Lake, c'est à dire vers 2026.

Nova Lake arriverait en 2026 après Panther Lake

Nova Lake a déjà fait quelques rares apparitions dans des mentions et des roadmaps et constituerait une génération de processeurs à l'architecture profondément revue et dotée d'un partie graphique Intel Xe3-LPG.

Intel aura besoin de TSMC pour ses prochains processeurs

La rumeur veut que les processeurs Nova Lake marquent un point d'inflexion dans la stratégie d'Intel avec une forte optimisation de la microarchitecture qui donnerait des performances fortement relevées par rapport à la génération précédente, aidée également par la gravure affinée.

Intel devrait disposer à cette époque de ses propres procédés de gravure Intel 20A et Intel 18A via son service de fonderie IFS mais la firme semble vouloir pouvoir s'appuyer sur un fondeur externe pour certains de ses produits, peut-être pour des raisons de capacité disponible.