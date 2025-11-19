Intel n'a pas dit son dernier mot. Si le Steam Deck et la ROG Ally ont fait la part belle aux puces AMD, le géant de Santa Clara accélère la cadence. Après un essai avec Lunar Lake, les regards se tournent déjà vers la suite.

Des informations techniques précises viennent de faire surface concernant les futurs processeurs mobiles de la marque, et elles indiquent clairement une volonté de s'imposer sur le terrain du gaming nomade. L'objectif est simple : offrir assez de puissance pour faire tourner les derniers AAA sans vider la batterie en trente minutes.

Quelles sont les promesses de la puce Panther Lake ?

C'est le cœur du réacteur qui va tout changer. La future architecture Panther Lake, attendue pour le début de l'année prochaine, devrait intégrer une solution graphique inédite baptisée Arc B380.

Selon les fuites relayées par les experts, cette puce embarquerait 12 cœurs sous l'architecture Xe3, cadencés à 2,3 GHz. Contrairement aux versions destinées aux gros ordinateurs portables, cette variante serait spécifiquement optimisée pour l'efficacité énergétique, le nerf de la guerre pour jouer dans le train ou l'avion sans être branché au secteur.

Pourquoi les consoles portables sont-elles la cible prioritaire ?

Le marché des consoles portables PC est devenu le nouveau terrain d'affrontement des fondeurs. Intel sait qu'il doit prouver sa valeur face aux APU d'AMD qui équipent la majorité des machines actuelles.

En proposant une puce capable de gérer des graphismes avancés tout en maîtrisant sa consommation, Intel espère séduire les constructeurs qui cherchent à se différencier. C'est une stratégie de reconquête qui passe par la démonstration de force brute et d'intelligence énergétique.

La MSI Claw va-t-elle enfin prendre sa revanche ?

MSI semble être le partenaire privilégié de ce renouveau. Après une première version en demi-teinte et une mise à jour sous Lunar Lake, la prochaine MSI Claw pourrait être le porte-étendard de cette nouvelle technologie.

Les rumeurs indiquent que le fabricant taïwanais travaillerait déjà sur une machine intégrant ce fameux iGPU ARC B380. Si les performances sont au rendez-vous, cela pourrait marquer le vrai retour en grâce de MSI sur ce segment ultra-concurrentiel, offrant une alternative crédible aux machines sous Ryzen.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces nouvelles consoles sortiront-elles ?

Il faudra faire preuve d'un peu de patience. Les processeurs Panther Lake sont attendus pour le début d'année prochaine, ce qui place la sortie probable des consoles équipées (comme la future MSI Claw) autour du CES 2026.

La puce Arc B380 est-elle plus puissante que celle du Steam Deck ?

Sur le papier, oui. L'architecture Xe3 est de nouvelle génération et vise des performances bien supérieures aux solutions actuelles. Cependant, tout dépendra de l'intégration thermique et de la gestion de l'énergie dans le châssis final de la console.

Est-ce que cela va coûter plus cher ?

C'est le risque. Les nouvelles technologies d'Intel, gravées avec des procédés de pointe (18A), pourraient faire grimper la facture. Ces machines viseront probablement le segment "premium" du marché des consoles portables.