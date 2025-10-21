L'arrivée sur le marché des ROG Xbox Ally et Ally X, fruits d'une collaboration entre Microsoft et Asus, a secoué le monde du gaming. Avec des tarifs atteignant 899 € pour le modèle le plus performant, une vague de critiques a déferlé sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs jugeant le prix difficile à justifier. La réponse de Microsoft à cette controverse, cependant, a de quoi surprendre et clarifie la nature de ce partenariat.

Qui est vraiment responsable de ces tarifs élevés ?

Interrogée sur cette politique tarifaire audacieuse, Sarah Bond, la présidente de Xbox, a été très claire : Microsoft n'a pas fixé les prix. Selon la firme de Redmond, la responsabilité revient en effet entièrement à son partenaire Asus. « C’est leur matériel, leur compréhension du marché et des besoins des joueurs », a-t-elle insisté. Cette déclaration révèle une séparation nette des rôles.

Microsoft se positionne comme un fournisseur de services et d'écosystème logiciel (l'interface Xbox, le Game Pass), tandis qu'Asus, fort de son expertise matérielle avec sa gamme Republic of Gamers (ROG), gère la conception, la fabrication et la stratégie commerciale du produit. En somme, le bureau des plaintes est à chercher du côté du constructeur taïwanais.

Comment le prix est-il justifié malgré les critiques ?

L’argument principal avancé pour défendre ces tarifs est que ces machines ne sont pas de simples consoles, mais de véritables PC portables sous Windows 11, embarquant des composants haut de gamme. Processeurs AMD Ryzen Z1 Extreme, écran Full HD à 120 Hz, stockage SSD rapide... La fiche technique vise un public averti, prêt à payer pour une expérience de jeu nomade sans compromis, à la croisée des chemins entre une console et un PC de jeu.

Malgré les critiques, le lancement semble être un succès. Sarah Bond a évoqué une « demande incroyable », affirmant que les consoles ont été rapidement en rupture de stock sur le Xbox Store et dans plusieurs pays. Ce démarrage réussi auprès des premiers utilisateurs et des passionnés semble valider, aux yeux des deux partenaires, ce positionnement haut de gamme sur une niche de marché spécifique.

Quel avenir pour l'écosystème matériel de Xbox ?

Cette approche révèle une volonté claire d'étendre l'écosystème Xbox bien au-delà des consoles de salon, en s'appuyant sur l'expertise de constructeurs tiers. Ce modèle, qui rappelle celui de Windows sur le marché des PC, pourrait ouvrir la voie à d'autres collaborations avec des marques comme Lenovo ou MSI. Cependant, l'expérience n'est pas encore parfaite, de nombreux tests pointant du doigt une partie logicielle encore perfectible, où Windows 11 se montre parfois trop présent derrière la surcouche Xbox.

Cependant, cette stratégie ne signe pas la fin des consoles de salon traditionnelles. Sarah Bond a confirmé « à 100 % » que la prochaine génération de matériel Xbox est déjà en cours de développement, en partenariat avec AMD. Le futur de Xbox s'annonce donc hybride, entre des machines propriétaires et un écosystème ouvert à d'autres constructeurs.