Le groupe Intel dispose d'une riche roadmap concernant ses processeurs et coordonnée aux évolutions de ses techniques de gravure. Après les actuels Alder Lake / Raptor Lake toujours gravés en 10 nm viendra cette année Meteor Lake basculant pour la première fois sur une gravure en 7 nm.

La firme a déjà donné les noms des générations suivantes. Il y aura Arrow Lake qui correspondra à un approfondissement de Meteor Lake, puis Lunar Lake dont les détails sont encore mal connus et qui doit être proposée en 2024.

A cette liste, il faudra peut-être ajouter Panther Lake qui a fait une apparition dans un profil LinkedIn et qui serait l'architecture de référence pour 2025 ou 2026. Les détails de la partie CPU ne sont pas connus, sinon que le processeur devrait être gravé très finement, selon un procédé Intel 20A ou Intel 18A, soit 2 nm ou 1,8 nm.

De l'ARC Celestial comme iGPU

On sait aussi que Panther Lake utilisera une partie graphique intégrée utilisant l'architecture Intel Xe3-LPG appartenant à la troisième génération ARC Celestial des GPU d'Intel.

La famille ARC pourrait donc ne pas se limiter aux cartes graphiques dédiées mais prendre place dans les processeurs sous forme de iGPU. Celestial correspondra en principe à la variante la plus puissante de l'architecture Xe, même si elle sera ici en version Low Power.

En l'état des connaissances et des rumeurs, et si rien ne vient s'intercaler entre, Panther Lake pourrait correspondre à une famille Intel Core de 16ème génération lancée dans la deuxième moitié de la décennie.

Intel dans le doute

Le groupe Intel souffre durement de la baisse des ventes d'ordinateurs après la phase de pandémie et est en cours de restructuration pour se recentrer sur son coeur d'activité.

Cela passe par une relance de la course à la finesse de gravure et les procédés Intel 20A / Intel 18A pourraient lui redonner l'avantage par rapport aux concurrents TSMC et Samsung.

Cela pourra être d'autant plus important que sa stratégie s'appuie sur un service de fonderie à la demande IFS que pourront utiliser d'autres entreprises, au lieu de ne réserver ses techniques de gravure que pour ses propres produits.