Le géant Intel a connu l'un de ses pires trimestres fin 2022 avec un chiffre d'affaires en recul de 30% et une perte nette là où il gagnait plusieurs milliards de dollars l'année précédente.

La baisse des ventes de PC dans la phase post-pandémie et les incertitudes économiques pèsent lourd sur l'activité de la firme de Santa Clara qui est aussi en phase de réorganisation pour se recentrer sur son coeur d'activité : la fonderie.

En la matière, elle dispose d'une solide roadmap pour les deux ou trois ans à venir en matière de processeurs et elle a confirmé à l'occasion de la présentation des résultats financiers plusieurs familles de processeurs à venir.

Meteor Lake, le point d'orgue en 3 nm

Après avoir lancé dès ce début d'année ses processeurs Raptor Lake en version mobile et les processeurs Intel Xeon Sapphire Rapids du côté des serveurs, les gros morceau sera le passage à la famille suivante Meteor Lake.

Elle est particulièrement importante dans la mesure où elle utilisera pour la première fois la gravure en 7 nm (procédé Intel 4) après deux années de gravure en 10 nm (procédé Intel 7).

Le saut vers le nouveau noeud sera plus rapide que précédemment, les travaux sur le 10 nm et le 7 nm ayant suivi des chemins parallèles quand Intel était désespérément coincée avec la gravure en 14 nm.

Les processeurs Meteor Lake sont confirmés pour le second semestre 2023 (et plutôt vers la fin) mais on ne sait toujours pas s'il y aura entre-temps une série Raptor Lake Refresh évoquée dans certaines rumeurs mais dont Intel ne dit rien.

Après Meteor Lake, c'est la plateforme Lunar Lake qui sera proposée en 2024. Ses contours sont encore flous mais elle devrait proposer de la gravure en 1,8 nm (procédé Intel 18A), celui-là même qui doit remettre Intel dans la course à la finesse de gravure face à TSMC et Samsung.

Processeurs pour serveurs et cartes graphiques dédiées

Du côté des processeurs pour serveurs, après les différents déploiements de Sapphire Rapids, Intel proposera dès le second semestre la génération suivante avec Emerald Rapids avant d'installer Granite Rapids et Sierra en 2024.

Et pendant qu'Intel commence à proposer des cartes graphiques dédiées ARC Alchemist, les générations suivantes se préparent. Selon les roadmaps en fuite, la génération suivante Battlemage permettra une montée en gamme (sans rivaliser avec les meilleures cartes graphiques de la concurrence) avec deux nouveaux GPU utilisant une architecture Intel Xe2-HPG et un lancement potentiel vers mi-2024.

Viendra ensuite Celestial pour des cartes graphiques vraiment haut de gamme mais il faudra attendre 2025...à moins qu'Intel n'abandonne la partie avant. Sinon, une génération Druid avait été évoquée mais pas avant 2026 au moins.