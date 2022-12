Il semble bien qu'il y aura une génération de processeurs entre l'actuel Raptor Lake gravé en 10 nm et les futures puces Meteor Lake qui profiteront pour la première fois d'une gravure en 7 nm.

La rumeur d'une famille intermédiaire Raptor Lake Refresh se confirme dans une roadmap diffusée par le leaker HXL (@9550pro) et suggère que les processeurs pour PC de bureau auront droit à une petite évolution avant de passer au noeud de gravure inférieur.

Raptor Lake Refresh au troisième trimestre 2023

La feuille de route suggère que ces processeurs arriveront durant le troisième trimestre 2023 et qu'ils couvriront l'espace des processeurs grand public avec des TDP de 35 à 125W (de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme) mais aussi celui des stations de travail d'entrée de gamme.

Point intéressant, il n'est pas du tout fait mention de processeurs Meteor Lake dans la roadmap sur l'ensemble de l'année 2023, ce qui laisse entendre que le lancement prévu en 2023 des processeurs gravés en 7 nm débutera sans doute par des processeurs pour PC portables, les puces pour PC de bureau arrivant plutôt en 2024.

L'autre élément montré dans les documents en fuite est que la série Raptor Lake Refresh continuera d'utiliser le même chipset Intel 700 Series, notamment les cartes mères Z790 pour le haut de gamme et W790 pour les stations de travail.

Des processeurs Sapphire Rapids pour les stations de travail

Dans ce domaine des stations de travail, la roadmap fait émerger des processeurs Sapphire Rapids-64L (Intel Xeon W-2400) et Sapphire Rapids-112L (Intel Xeon W-3400) sur les segments de milieu et haut de gamme.

En revanche, il se confirme qu'Intel ne proposera pas de déclinaisons HEDT (High End Desktop) des processeurs Sapphire Rapids, comme cela avait été déjà évoqué précédemment.

Les processeurs Sapphire Rapids-64L offriront jusqu'à 24 coeurs avec le support de la RAM DDR5 quad-channel (jusqu'à 2 To et avec correction d'erreur ECC) et de l'interface PCIe 5.0 64 lignes, le tout avec une puissance de 225W.

Les Sapphire Rapids-112L grimperont jusqu'à 56 coeurs avec de la DDR5 octo-channel (jusqu'à 4 To et avec correction d'erreur ECC) et un support PCIe 5.0 112 lignes, le tout nécessitant 350W.