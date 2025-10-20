C'est une décision qui va à l'encontre de toutes les lois du marché du hardware. Alors que l'arrivée d'une nouvelle génération de processeurs devrait logiquement faire baisser le prix des anciennes, Intel a choisi de faire exactement l'inverse.

Depuis quelques semaines, les tarifs de ses puces Core de 12e, 13e et 14e générations s'envolent chez les revendeurs du monde entier. Une hausse spectaculaire, non assumée par le géant de Santa Clara, qui ressemble à une tentative désespérée de sauver les meubles.

Quelles sont l'ampleur et les cibles de cette hausse de prix ?

La flambée des prix est bien réelle et particulièrement violente sur certains modèles très populaires. En Europe, c'est l'entrée et le milieu de gamme qui trinquent. Le Core i5-13400F, un favori des configurations gaming à budget maîtrisé, a vu son prix bondir de 120 € à 142 € en quelques jours. En Allemagne, le Core i5-14400 a même connu une augmentation ahurissante de 70 %, passant de 130 € à près de 220 €.





En Asie, Intel semble plutôt cibler le haut de gamme, avec des hausses allant jusqu'à 30 % sur des références comme le Core i9-13900K. Cette stratégie différenciée montre qu'Intel ajuste ses prix en fonction de ce qui se vend encore le mieux dans chaque région.

Pourquoi Intel prend-il une décision aussi contre-intuitive ?

Sans communication officielle, on en est réduit aux hypothèses. La plus probable est celle d'une entreprise en difficulté qui cherche à compenser la chute drastique de ses volumes de vente. Face à un AMD qui continue de grignoter des parts de marché avec ses processeurs Ryzen, Intel choisirait de gonfler artificiellement ses marges pour préserver ses revenus trimestriels et rassurer les actionnaires.





Une autre théorie suggère une manœuvre commerciale : rendre les anciennes générations moins attractives pour pousser les acheteurs vers la nouvelle gamme Arrow Lake (15e gen), dont le lancement serait timide. Enfin, il pourrait s'agir d'une pénurie organisée, Intel réduisant la production des anciennes puces pour se concentrer sur les nouvelles, créant une rareté qui fait mécaniquement monter les prix chez les revendeurs.

Quel est l'impact pour les consommateurs et pour AMD ?

Pour les consommateurs, la conséquence est immédiate : le coût de montage d'un PC augmente. Une hausse de 20 à 40 euros sur un processeur milieu de gamme représente une augmentation significative sur un budget total de 600 ou 800 euros. Cette situation rend les alternatives d'AMD, comme le Ryzen 5 5600 dont le prix reste stable, encore plus compétitives.





En pleine crise de confiance, marquée par des problèmes de stabilité sur ses dernières générations de puces, Intel semble se tirer une balle dans le pied. Cette hausse de prix, perçue comme une taxe sur la fidélité, pourrait bien être le coup de grâce qui pousse de nombreux acheteurs indécis dans les bras de son concurrent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels processeurs sont principalement concernés ?

La hausse touche les processeurs Intel Core des 12e (Alder Lake), 13e et 14e (Raptor Lake) générations. En Europe, ce sont surtout les modèles d'entrée et de milieu de gamme (Core i3 et Core i5) qui sont impactés, tandis qu'en Asie, la hausse semble plus marquée sur le haut de gamme (Core i9).

Cette augmentation de prix est-elle officielle ?

Intel n'a fait aucune communication officielle à ce sujet. Cependant, plusieurs médias spécialisés rapportent que le fondeur aurait discrètement averti ses partenaires distributeurs d'une hausse de ses tarifs. L'augmentation est en tout cas bien visible chez de nombreux revendeurs en Europe et en Asie.

Les prix des nouveaux processeurs (15e gen "Arrow Lake") augmentent-ils aussi ?

Non, cette hausse ne concerne que les anciennes générations. La nouvelle gamme "Arrow Lake" n'est pas affectée. Certains analystes pensent d'ailleurs que cette stratégie vise à rendre les anciennes puces moins intéressantes pour encourager les ventes de la nouvelle génération.