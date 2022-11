Le groupe Intel commence à déployer ses processeurs Intel Core de 13ème génération reposant sur la plateforme Raptor Lake, toujours gravée en 10 nm Enhanced SuperFin et poussant plus loin les atouts d'Alder Lake et de l'architecture hybride avec son mix de coeurs puissants P-Core et économiques E-Core.

La prochaine évolution majeure sera constituée des processeurs Meteor Lake qui introduiront la gravure en 7 nm selon le procédé Intel 4 utilisant la lithographie EUV (Extreme Ultra Violet).

Elle est prévue pour 2023 et Intel a jusqu'à présent plutôt indiqué être dans les temps mais le média chinois ECSM affirme qu'il y aura une famille intermédiaire entre Raptor Lake et Meteor Lake.

Du Raptor Lake Refresh plus rapide

Il évoque ainsi des processeurs Raptor Lake Refresh qui pourraient être introduits vers mi-2023 et qui conserveraient les fondamentaux tout en profitant de fréquences relevées de 100 à 200 MHz.

Et si certains observateurs espèrent voir des processeurs mobiles Meteor Lake dès fin 2023, ECSM assure que cette génération et la suivante, Arrow Lake, n'arriveront qu'en 2024.

Il souligne que l'année 2024 sera riche en processeurs avec des noeuds de gravure différents, entre les procédés Intel 7 et Intel 20A (pour les processeurs mobiles) mais aussi des gravures en 5 nm et 6 nm chez le fondeur TSMC.

Méli-mélo de noeuds

La future famille de processeurs Meteor Lake devrait grimper jusqu'à 22 coeurs (6 P-Cores + 16 E-Cores) tandis que Arrow Lake ne sera proposée qu'en versions Intel Core i7 et i9, avec une gravure en 3 nm, également issue du fondeur taiwanais.

Il est également question de basculer en 2024 sur un socket LGA1851 qui serait utilisé par Meteor Lake et Arrow Lake, voire pour la génération suivante Panther Lake.

De son côté, AMD pourrait aussi mettre à jour ses processeurs Ryzen 7000 avec coeurs Zen 4 pour des Ryzen 7000X3D avec V-Cache 3D de 6 et 8 coeurs (mais pas plus).

Toujours selon ESCM, AMD préparerait des APU utilisant le socket AM5 mais qui n'iront pas plus haut que 8 coeurs, avec le support de la RAM DDR5-4800. A plus long terme, la firme doit lancer sa génération de coeur Zen 5 qui devrait entrer en concurrence avec les processeurs d'Intel de 2024.