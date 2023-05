En quête de performances, la célèbre architecture x86, au coeur des processeurs Intel et AMD, pourrait connaître une évolution la coupant des systèmes les plus anciens.

Un livre blanc publié par Intel souligne la nécessité de simplifier les jeux d'instruction en proposant une variante d'architecture Intel x86S qui abandonnerait le support du 32-bit pour ne gérer que le 64-bit et ainsi pouvoir pleinement tirer parti des technologies les plus récentes.

L'évolution vers le support du 64-bit a débuté il y a quelques années avec la capacité des systèmes informatiques à supporter plus de 4 Go de RAM (alors que le 32-bit ne supporte que 3,2 Go de RAM maximum) et les applications Windows chez Microsoft doivent désormais être proposées uniquement en 64-bit.

Windows 11 lui-même n'accepte que des processeurs 64-bit tandis que Windows sur ARM a mis en place des outils pour émuler les applications x86 64-bit.

Evacuer les anciens modes de fonctionnement

L'architecture x86 maintient toutefois la rétrocompatibilité avec les systèmes 32-bit, imposant de conserver des modes d'exécution valables pour le 16-bit et le 32-bit mais désormais obsolètes.

De fait, elle se lance comme du temps de l'antique processeur 8086 avant de basculer vers le 64 bits, après quoi ces modes plus anciens ne sont pas utilisés par le système d'exploitation ou les applications.

Processeur Intel Alder Lake

L'apport de x86S serait de pouvoir initialiser le système directement en mode 64-bit et de supprimer les modes plus anciens et désormais inutiles sur les machines modernes afin de simplifier l'ensemble du processus.

Rien n'empêcherait ensuite d'utiliser une machine virtuelle pour émuler le mode de fonctionnement 32-bit en vue de continuer de faire tourner des OS ou applications plus anciens si le besoin s'en faisait sentir.

Une transition logique

On notera que l'architecture ARM concurrente a déjà réalisé la séparation entre 32-bit et 64-bit tandis que les éditeurs d'OS tels que Apple (iOS / iPadOS) et Google (Android) ont amorcé la transition pour n'assurer qu'un support en 64-bit.

L'effort de simplification de l'architecture x86 est logique et attendu même s'il pose la question de la gestion des systèmes et applications fonctionnant toujours en 32 bits, que ce soit voulu ou parce que le suivi n'est plus assuré.

Si Intel en détaille les grandes lignes dans son livre blanc, aucune indication n'est encore donnée quant à la mise en application d'une éventuelle architecture x86S à l'avenir.