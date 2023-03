Le groupe Qualcomm reste la référence en matière de processeur premium pour Android avec sa plateforme Snapdragon 8 Gen 2 intégrant les dernières technologies mobiles et une bonne dose d'intelligence artificielle.

La génération suivante se prépare déjà et quelques détails émergent ici et là, parfois contradictoires. Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 devrait être officialisé vers le mois de novembre et le mystère repose toujours sur sa finesse de gravure, soit en 3 nm pour suivre Apple qui aura lancé son SoC Apple A17 Bionic, soit toujours en 4 nm faute de pouvoir accéder à suffisamment de capacités sur le 3 nm.

Quadri-cluster et nouveaux coeurs Titanium

Le leaker Kuba Wojciechowski apporte une série d'informations en affirmant que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 portera la référence SM8650 et le nom de code Lanai ou Pineapple, ce qui fleure bon l'hawaïen dans les deux cas (Lanai est le nom de l'une des îles d'Hawaï et l'ananas son fruit emblématique).

? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2+3+2+1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak ? pic.twitter.com/TAYu8GsDto — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023

Contrairement à une rumeur antérieure, il affirme que la configuration CPU ne sera pas similaire à celle de l'actuel Snapdragon 8 Gen 2. Toujours octocore, elle ne suivra pas le schéma 1 + 4 + 3 mais basculerait vers un format 1 + 2 + 3 + 2.

Le quadri-cluster serait constitué de la manière suivante :

1 coeur Gold+ Hunter ELP ARM Cortex-X

2 coeurs Titanium Hunter ARM Cortex-A7xx

3 coeurs Gold Hunter ARM Cortex-A7xx

2 coeurs Silver Hayes ARM Cortex-A5xx

La nouveauté viendrait donc du groupe Titanium qui jouerait les intermédiaires entre le coeur Cortex-X très puissant et les coeurs Gold présents jusqu'à présent mais le leaker n'a pas d'informations sur ce qui fait la différence entre les Titanium et les Gold.

Adreno 750 et 64-bit only

L'hypothèse est que les Titanium seront cadencés plus haut et/ou disposeront de plus de mémoire cache. On notera également la part réduite des coeurs économiques Cortex-A5xx, réduits à 2 unités dans la nouvelle configuration.

Le leaker note que les coeurs Hunter ELP et Hayes appartiennent à une nouvelle génération pas encore annoncée. D'autre part, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 abandonnera complètement le support du 32-bit pour offrir une compatibilité 64-bit uniquement.

La plateforme actuelle des smartphones Android premium

La partie graphique sera constituée d'un GPU Adreno 750, ce qui signale une évolution modeste par rapport à l'Adreno 740 du Snapdragon 8 Gen 2, avec une fréquence attendue de 770 MHz.

Pour le modem et les connectivités sans fil, on sait déjà que le prochain processeur exploitera le modem Snapdragon X75 offrant des capacités 5G avancées et optimisées par intelligence artificielle, avec la nouveauté d'une possibilité de communication avec les satellites via l'environnement Snapdragon Satellite.

Le leaker souligne enfin que la puce supportera le Linux kernel 6.1 et l'OS mobile Android 14. L'annonce du processeur Snapdragon 8 Gen 3 est attendue pour fin 2023, peut-être de nouveau du côté du mois de novembre.