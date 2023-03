L'arrivée de ChatGPT, le robot conversationnel développé par OpenAI, ouvre de nouvelles perspectives en matière d'intelligences artificielles génératives avec des capacités de création (certes à partir d'une matière première de données) qui laissent entrevoir la disparition à court ou moyen terme de nombreuses catégories d'emplois.

La transformation a déjà commencé et des entreprises de secteurs très différents annoncent déjà des licenciements et le recours accru à ces IA aussi bien capables de créer du texte, des images, des vidéos ou de l'audio pour des usages multiples, bénéfiques ou plus problématiques.

Une véritable course aux IA génératives a été lancée dans la foulée de ChatGPT, sans trop réfléchir aux conséquences, ce qui vient de déclencher une lettre ouvertes de spécialistes mondiaux et du milliardaire Elon Musk pour réclamer une pause de quelques mois, le temps de poser un cadre sur les avancées de l'IA et s'assurer qu'elles ne vont pas rapidement se transformer en Skynet et nuire à l'humanité.

Des centaines de millions d'emplois actuels menacés, combien de nouveaux émergeront ?

La frénésie est telle qu'il n'est pas sûr que l'appel soit entendu malgré des rapports et prévisions assez inquiétants sur les transformations du monde du travail à venir. Celui des analystes de Goldman Sachs prévoit dès à présent que 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être automatisés grâce aux intelligences artificielles avancées et créatives.

18% des emplois mondiaux pourraient être ainsi automatisés et pilotés par des IA, touchant d'abord les marchés établis et ensuite les pays émergents, les travaux manuels étant pour le moins susceptibles d'être touchés que les cadres.

La catégorie des cols blancs (emplois de bureau) serait en effet la principale touchée, en particulier les travailleurs administratifs et les juristes, tandis que les secteurs d'activité comme la construction et la maintenance seraient moins affectés.

La banque d'affaires établit ainsi que les deux tiers des emplois aux Etats-Unis et en Europe seront en partie touchés par l'automatisation permise par l'IA, et jusqu'à un quart de l'ensemble des emplois pourrait bien être totalement pris en charge par une intelligence artificielle.

Le marché du travail pourrait donc être très sérieusement impacté et l'amélioration de ChatGPT avec le nouveau modèle de langage GPT-4 n'est que l'illustration la plus visible de la transformation qui se prépare.

Humanité désoeuvrée ?

Il reste maintenant à voir si les destructions d'emploi initiales généralement apportées par de grandes transformations historiques de l'industrie seront compensées par la création de nouveaux types d'emplois.

La banque d'affaires Goldman Sachs se veut positive en notant que l'IA n'a pas toujours un effet négatif sur le travail et peut au contraire améliorer la productivité en apportant une complémentarité plutôt qu'une substitution.

On retrouve la vision selon laquelle les temps de travail non productifs ou contraignants du salarié pourront être traités par l'intelligence artificielle, ce temps libéré permettant au salarié d'être plus productif et créatif à son poste.

Mais quel travail restera-t-il aux humains si les intelligences artificielles deviennent tellement avancées qu'elles peuvent traiter directement la plupart des tâches, du salarié au PDG, notamment lorsque la jonction avec la robotique humanoïde sera faite ? Les prévisions des économistes de Goldman Sachs ne vont pas encore jusque là.