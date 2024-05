Après le raz de marée des intelligences artificielles génératives et conversationnelles, l'heure est au retour à la réalité : si ChatGPT est un nom connu d'une grande partie de la population, dans les faits, les usages ne sont pas aussi nombreux qu'espérés.

Selon une récente étude menée par l'Université d'Oxford, peu de personnes utilisent les IA au quotidien. Sur un panel constitué de plus de 6000 personnes réparties en France, Royaume-Uni, Danemark, USA, Japon et Argentine, on constate que ChatGPT profite de la plus grande popularité face à Gemini ou Copilot. Néanmoins, entre 19 et 30% des interrogés n'ont tout simplement jamais entendu parler de ces IA grand public.

Pire encore, les parts d'utilisateurs de ces IA au quotidien se voudraient infimes : moins de 1% pour les Japonais questionnés, 2% à peine pour la France, et tout juste 7% pour les USA qui représentent les plus gros utilisateurs d'IA.

Ce sont par ailleurs les plus jeunes qui sont les plus adeptes, notamment les 18-24 ans. Néanmoins, l'utilisation au quotidien reste très marginale et tient plus de la curiosité que de la productivité ou d'une intégration dans un processus productif.

Pas certain donc que la bascule qui s'annonce avec les modèles 100% payants ne se montre rentable auprès du grand public.