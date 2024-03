En portant plainte contre OpenAI la semaine dernière, le milliardaire Elon Musk a attaqué sur plusieurs fronts. D'une part, il reproche à l'entreprise qu'il a contribué à cofonder de trahir son esprit initial d'ouverture pour un culte du profit maximum.

D'autre part, il reproche à ChatGPT qui exploite le modèle de langage GPT-4 une tournure woke et politiquement correcte n'allant pas dans le sens d'une liberté d'expression qu'il prône, quitte à risquer d'aller dans un cheminement inverse faisant le lit de discours offensants.

Elon Musk fait passer Grok en open source

OpenAI a déjà commencé à répondre à ces critiques en diffusant des conversations par e-mail avec Elon Musk datant de ces dernières années et montrant que l'homme d'affaires était plutôt d'accord avec l'idée de fermer le modèle de langage et de rechercher des investissements massifs pour espérer se démarquer de Google qui semblait alors incontournable en matière d'intelligence artificielle.

Depuis, Elon Musk continue de critiquer l'impossibilité de connaître la cuisine interne du modèle GPT en lui suggérant de changer de nom. Et comme sa propre IA Grok conçue via sa nouvelle entreprise x.AI utilise elle-même des sources fermées, le milliardaire a annoncé que son robot conversationnel Grok passera en open source dès cette semaine.

Ressentiment dans le monde de l'IA

Il rejoint en cela Google ou Meta qui proposent déjà leurs travaux en open source (respectivement pour Gemma et Llama 2) et met ainsi un peu plus la pression sur OpenAI pour pousser la startup à ouvrir les sources de GPT-4.

Dans sa plainte, le milliardaire estime qu'OpenAI a trahi son engagement initial d'oeuvrer pour le bien de l'humanité et de chercher désormais avant tout le profit. OpenAI lui a retourné le compliment en soulignant qu'il cherche surtout à récupérer le succès de GPT pour son propre intérêt, après avoir contribué à fonder la société et s'en être détourné, maintenant que son succès se confirme avec une valorisation désormais estimée à 80 milliards de dollars.